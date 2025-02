Ukraińcy nie stracą 800 plus? "Nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane"

800 zł na dziecko dla Ukraińców

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że wśród obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce nie ma problemu z bezrobociem. "Osoby, które przyjęliśmy po wybuchu wojny, są aktywne na rynku pracy, co potwierdzają liczby. Udział pracujących lub poszukujących pracy migrantów z Ukrainy to prawie 80 proc., podobnie jak w przypadku pracujących Polaków. W urzędach pracy zarejestrowanych jest 11,2 tys. obywateli Ukrainy. To 1,4 proc. bezrobotnych" - powiedziała.

Dopytywana o to, czy dopuszcza jakiekolwiek zmiany w przyznawaniu 800 plus minister odpowiedziała, że na pierwszym miejscu powinno znajdować się dobro i bezpieczeństwo dziecka. "A 800 plus to właśnie świadczenie przyznawane na dziecko – niezależnie od tego, jakiej jest narodowości, pochodzenia i tego, czy z zamożnej rodziny czy ubogiej. Odpowiadając wprost na pytanie: jeśli zmiany są korzystne dla dziecka – jak w przypadku obowiązku szkolnego, to oczywiście je popieramy. Nie zapominając jednak, że jako koalicja zobowiązaliśmy się do tego, że nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane" - wyjaśniła minister Dziemianowicz-Bąk.

Program 800 plus w Polsce

Przypomnijmy, że program „Rodzina 800 plus” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

