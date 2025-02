800 plus nie zwiększyło dzietności w Polsce. Nadciąga demograficzna katastrofa

Kryzys demograficzny w Polsce

Sytuacja demograficzna w Polsce jest dramatyczna. A wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej. Dane demograficzne wskazują na to, że 500 zł na dziecko, które podniesiono do 800 zł na dziecko, nie poprawiło dzietności w Polsce. Natomiast program ten wpłynął na zmniejszenie ubóstwa szczególnie w grupie dzieci. Ale w założeniu to nie był główny cel programu. Rząd wprowadzający program w Polsce zakładał, że poprawi on sytuację demograficzną. Zakładano wówczas, że w 2024 r. bez 500 plus w Polsce w najczarniejszym scenariuszu urodzi się 301 tys. dzieci. Tymczasem rzeczywistość spłatała psikusa i okazuje się, że nie jest tak kolorowo jak zakładano w przeszłości. Choć nie można pomijać faktu, że od razu po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus liczba urodzeń w ciągu roku nieznacznie wzrosła do poziomu 375 tys. dzieci rocznie. W 2017 r. doszliśmy do poziomu 400 tys. Od tego momentu rozpoczął się jednak gwałtowny spadek w statystykach, czego do dziś nie można zahamować.

800 zł na dziecko nie sprawiło, że jest więcej urodzeń

Według wstępnych szacunków GUS, w Polsce w 2024 r. urodziło się ok. 250 tys. dzieci. To średnio niecałe 21 tys. miesięcznie, co jest najgorszym wynikiem od II wojny światowej. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zwrócił uwagę na platformie X, że Polska według jego szacunków właśnie spadła na ostatnie miejsce w Europie pod względem współczynnika dzietności. Współczynnik ten pokazuje, ile średnio dzieci urodzi kobieta w wieku rozrodczym, czyli między 15. a 49. rokiem życia. I okazuje się, że w Polsce ten wskaźnik spadł do poziomu 1,11. Polska jest w gronie trzech najgorszych pod tym względem krajów OECD. Mniejszą dzietność odnotowano tylko w Chile i Korei Południowej.

Jak to zmienić? Choć okazało się, że 800 zł na dziecko nie zmieniło sytuacji, to z programu nie zrezygnowano. Dodatkowo wprowadzono kolejne wspomagające młodych rodziców np. babciowe, dopłaty do żłobków.

