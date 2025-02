Renta rodzinna nie zawsze oznacza prawa do renty wdowiej! Co się stało?

"2 złote kary od metra. Deweloperom już się trzęsą nogi ze strachu"

Autorzy projektu ustawy nakładają na deweloperów nie tylko podawanie cen, ale również w prezentowaniu składników ceny nieruchomości, takich jak komórka lokatorska czy miejsce parkingowe.

"W przypadku promocji lub zmiany ceny, deweloperzy będą zobowiązani do aktualizacji ogłoszeń, a także do archiwizowania wcześniejszych stawek, aby klienci mogli śledzić historię cen" -czytamy. W prjektowanych zmianach chodzi o to, żeby potencjalny klient mógł prześledzić, jak zmieniała się cena od początku sprzedaży.

Za nie zastosowanie się do nowego prawa, deweloperowi będzie grozić niewspółmiernie niska kara w wysokości 5 tys. zł.

Grzywna na przedsiębiorcę będzie nałożona w przypadku:

podawania nieprawdziwych informacji o cenach,

pominięcia linku do strony w materiałach reklamowych.

braku strony internetowej,

braku aktualizacji ogłoszeń

"Maksymalna grzywna zapisana w Kodeksie Wykroczeń to 5000 złotych. Dla porównania cena metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie to 18 000 zł, a w Łodzi 10 600 zł." -zauważa na platformie X, dziennikarz radia ZET Michał Makowski.

Jeszcze ostrzej skomentował to Bartłomiej Orzeł ekonomista na platformie X, który wylicza,

"Przy stu 25-metrowych mieszkaniach to aż 2 złote kary od metra. Przeliczając na metry kwadratowe, to jakaś jedna trzecia. Deweloperom już się trzęsą nogi ze strachu - napisał.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz argumentuje, że brak jawnych cen stawia klientów w gorszej pozycji negocjacyjnej i zmusza ich do żmudnych poszukiwań.

W stanowisku Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) czytamy, że "rekomenduje swoim 330 członkom publikowanie cen lokali mieszkalnych, a część z nich dobrowolnie się do tego stosuje. PZFD podkreślił, że wspiera działania na rzecz transparentności na rynku nieruchomości". Dziennik"Rzeczpospolita" wskazuje jednak, że od 60 proc. do 80 proc. internetowych ofert deweloperów sprzedających mieszkania na rynku pierwotnym nie ma podanej ceny.

Brak strony internetowej, podawanie na niej nieprawdziwych informacji o cenach mieszkań,brak informacji o zmianie cen oraz zasadach ich stosowania a także brak odnośnika do strony internetowej w reklamach i ogłoszeniach ma skutkować grzywną dla dewelopera. Maksymalna grzywna…— Michał Makowski (@chillmaku) January 30, 2025

