Diamenty, gotówka i monety. Najbardziej spektakularne skoki 2024 roku

Imigranci w Polsce niekiedy wybierają łatwy zarobek

- Wśród najbardziej spektakularnych (…) skok na diamenty o wartości 110 tys. euro (…) w centrum Warszawy (…) skoku dokonali trzej Gruzini (…) Do dziś tajemnicą jest, kto w październiku przy ul. Wilczej w Warszawie ukradł 250 tys. euro (…) Takich zuchwałych kradzieży dokonują głównie w Warszawie gruzińskie zorganizowane grupy przestępcze – podaje rp.pl.

Przestępczość obcokrajowców w Polsce – tendencja spadkowa

Mniej obcokrajowców popełnia przestępstwa, a znaczny spadek – aż o jedną trzecią – dotyczy obywateli Gruzji - informuje "Rzeczpospolita". Gazeta pyta skąd taka duża zmiana i tłumaczy, że ci, którzy łamią prawo, częściej są deportowani z Polski.

Według danych przekazanych przez "Rzeczpospolitą" od stycznia do końca października przestępstwa popełniło w Polsce 13 556 cudzoziemców – to o 860 podejrzanych mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wśród 13 556 podejrzanych, statystycznie najwięcej było obywateli Ukrainy – 7965, Gruzji – 1540, Białorusi – łącznie 961 oraz Mołdawii – 474 i Rumunii – 211. Największym problemem cudzoziemców wciąż jest jazda z promilami – wpadły na tym 3663 osoby – ale to o 352 mniej niż w podobnym okresie ubiegłego roku (257 kierowców z tego grona – o 40 więcej - to recydywiści).

"Pracujący zawodowo cudzoziemscy kierowcy po zmianie ustawy o transporcie zostali zobowiązani do posiadania polskich praw jazdy. Dyscyplinują się więc, pilnują i dokumentu, i pracy" – wskazuje na źródło poprawy Robert Opas.

Jak podała Straż Graniczna, w tym roku (do 1 grudnia) usunięto z Polski 7856 cudzoziemców – to o 1100 więcej niż w podobnym okresie ubiegłego (z tego ok. tysiąc pod przymusem). "Najwięcej w tym gronie było obywateli Gruzji, łącznie 2547" – powiedział Andrzej Jóźwiak, rzecznik KG Straży Granicznej. Kolejni najczęściej wydalani to Białorusini, przybysze z Mołdawii i Ukraińcy.