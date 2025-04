Spis treści

Globalne spożycie wina osiąga historyczne minimum w 2024 roku

Jeśli te szacunki zostaną potwierdzone, będzie to najniższy poziom od 1961 roku, kiedy konsumpcja osiągnęła 213,6 mln hektolitrów. Szczególnie niepokojący jest fakt, że spadek ten nie jest zjawiskiem jednorazowym, lecz kontynuacją trendu zapoczątkowanego w 2018 roku.

Piętnaście z dwudziestu największych rynków winiarskich na świecie odnotowało spadek konsumpcji wina w porównaniu z rokiem poprzednim, co podkreśla powszechność tego zjawiska.

Przyczyny długoterminowego trendu spadkowego

Analitycy OIV wskazują na splot czynników ekonomicznych, geopolitycznych i społecznych odpowiedzialnych za ten trend:

Zmiana preferencji konsumentów: Ewolucja stylu życia, zmieniające się nawyki społeczne i generacyjne zmiany w zachowaniach konsumentów, szczególnie widoczne na dojrzałych rynkach

Presja inflacyjna: Wzrost kosztów produkcji i dystrybucji wina, przekładający się na wyższe ceny dla konsumentów

Niski poziom produkcji: Dwa kolejne lata niskich zbiorów (226 mln hektolitrów w 2024 roku, spadek o 5% w porównaniu z 2023) spowodowane nieprzewidywalnymi i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi

Spadek konsumpcji w Chinach: Kraju, który od 2018 roku tracił średnio 2 mln hektolitrów spożycia rocznie

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 w 2020 roku zaostrzył ten trend, a późniejsze napięcia geopolityczne, w tym konflikt w Ukrainie i związane z nim kryzysy energetyczne oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, dodatkowo pogłębiły problem.

Sytuacja na głównych rynkach winiarskich

USA, największy rynek wina na świecie, odnotowało spadek konsumpcji o 5,8% w 2024 roku, osiągając poziom 33,3 mln hektolitrów. W Unii Europejskiej, która stanowi 48% światowej konsumpcji, spadek wyniósł 2,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Francja, mimo spadku o 3,6%, pozostaje największym europejskim konsumentem wina (23 mln hektolitrów), podczas gdy Włochy utrzymały stabilny poziom konsumpcji (22,3 mln hektolitrów). Niemcy, trzeci co do wielkości rynek w UE, odnotowały znaczący spadek o 3% (17,8 mln hektolitrów).

Dramatyczny spadek odnotowano w Chinach, gdzie konsumpcja wina spadła o 19,3% w 2024 roku, osiągając poziom 5,5 mln hektolitrów, kontynuując trend spadkowy zapoczątkowany w 2018 roku.

Perspektywy dla branży winiarskiej

Dyrektor generalny OIV, John Barker, podkreśla, że te wyzwania wymagają adaptacji sektora winiarskiego, ale przy odpowiednim podejściu mogą również tworzyć nowe możliwości.

Wspólna praca nad rozwiązaniami problemów związanych ze zmianami klimatu i uczynienie wina symbolem zrównoważonego rozwoju; inwestowanie w badania nad nowymi odbiorcami, abyśmy mogli spojrzeć na wino ich oczami; wzmocnienie naszego zaangażowania w multilateralizm i globalny handel: to elementy, które poprowadzą sektor winiarski naprzód – powiedział Barker.

Mimo ogólnego spadku konsumpcji, raport OIV zawiera również kilka pozytywnych akcentów. Wino nigdy nie było spożywane w tak wielu krajach na świecie (195), a szereg państw łączących silną ogólną konsumpcję z bardzo dużą populacją nadal oferuje znaczący potencjał wzrostu.

Równowaga rynkowa

Pomimo trwających spadków zarówno produkcji, jak i konsumpcji, oczekuje się, że w 2024 roku utrzyma się globalna równowaga rynkowa, ponieważ produkcja prawdopodobnie nie przekroczy popytu. Dwa kolejne lata niskiej produkcji mogą pomóc w stabilizacji rynku, choć poziomy zapasów prawdopodobnie pozostaną nierównomiernie rozłożone w różnych regionach.

Sektor winiarski stoi przed koniecznością adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych i preferencji konsumentów, co będzie wymagało ścisłej współpracy międzynarodowej i innowacyjnego podejścia do produkcji i marketingu.

