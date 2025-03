Dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków. Za kilka dni ruszają nowe przepisy

Będziemy pracować więcej! Minister z rządu Tuska mówi to wprost

Emeryci poszkodowani przez rząd Tuska! Czekając na pieniądze pójdą do sądu?

Tesla traci po wybrykach Muska! Trump sięga do kieszeni i chce mu pomóc

Urlop dla rodziców wcześniaków

Od 19 marca 2025 r. rodzice wcześniaków oraz noworodków, które po narodzinach będą wymagały hospitalizacji, zyskają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wysokość tego urlopu będzie równa wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z uprawnienia tego będzie mogła skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Świadczenie to będzie uzupełnieniem obecnie obowiązujących form wsparcia dla rodziców. Dodatkowy urlop będzie przysługiwał rodzicom noworodków zatrudnionym na etacie, ale i tym, którzy dobrowolnie odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe.

Długość urlopu zależy od wielu czynników m.in.: od tygodnia ciąży, w którym dziecko się urodzi, od wagi malucha, a także długości jego pobytu w szpitalu po przyjściu na świat. Biorąc pod uwagę poszczególne czynniki, długość dodatkowego urlopu może wynosić maksymalnie 8 lub 15 tygodni. Warto podkreślić, że W przypadku dzieci urodzonych o czasie, ale wymagających natychmiastowej hospitalizacji uzyskanie prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie zależało od tego, ile dni maluch spędzi w szpitalu. Pobyt w szpitalu musi trwać co najmniej 2 kolejne dni i rozpocząć się między 5 a 28 dniem po narodzinach. W takim sytuacji rodzicowi będzie przysługiwał tydzień dodatkowego urlopu za każdy tydzień hospitalizacji dziecka w okresie od 5 dnia do 8 tygodnia po porodzie.

Urlop na wniosek

Dodatkowy urlop macierzyński będzie przyznawany na wniosek matki lub ojca wychowującego dziecko. Będzie można go złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, a jego termin składania to co najmniej 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego.

Autor: