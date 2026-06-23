Urlop rodzicielski dla ojca coraz popularniejszy. Co zmieniły nowe przepisy?

Dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują wyraźny trend: rośnie popularność urlopów rodzicielskich wśród mężczyzn. Kluczowa okazała się zmiana przepisów z kwietnia 2023 roku, która znacząco wzmocniła prawa ojca po urodzeniu dziecka. Nowe regulacje wydłużyły urlop o dodatkowe 9 tygodni, których nie można przenieść na drugiego opiekuna. To stało się silnym impulsem dla wielu ojców.

Ta zmiana w prawie pracy wyraźnie przełożyła się na statystyki. Liczby mówią same za siebie: w 2024 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało blisko 42 tysiące ojców, a rok później, w 2025, już prawie 57 tysięcy. Jak podaje ZUS, tendencja wzrostowa utrzymuje się także w obecnym roku – do maja 2026 r. na taki krok zdecydowało się już około 28 tysięcy mężczyzn.

Co ojcowie zyskują na opiece nad dzieckiem? „To bezcenna inwestycja w więź”

Ojcowie, którzy wzięli udział w kampanii „Równi w domu – równi w pracy”, są jednomyślni: czas spędzony z dzieckiem to bezcenna inwestycja w budowanie więzi i rodzinne relacje. Jeden z nich, Michał Wiśniewski, zauważa: „Partnerski podział urlopu daje ojcom tę przewagę, by być z dzieckiem od samego początku… to jest fajne, by w tym uczestniczyć”. Z kolei Mateusz Piórko dodaje, że opieka nad maluchem to praca na pełen etat, a kluczowe w podjęciu tej decyzji jest wsparcie ze strony pracodawcy i odwaga, by skorzystać z tego wyjątkowego doświadczenia.

Znani ojcowie i ich dzieci. Te kadry znanych rodzin budzą emocje

10

Coraz mniej ojców korzysta z urlopu ojcowskiego. Co mówią dane ZUS?

Zaskakujący jest jednak inny trend. W przeciwieństwie do rosnącego zainteresowania urlopem rodzicielskim, na popularności traci dwutygodniowy urlop ojcowski. To świadczenie, funkcjonujące w systemie od kilkunastu lat, do tej pory było chętnie wykorzystywane przez świeżo upieczonych ojców. Obecnie jednak obserwuje się niepokojący spadek liczby mężczyzn korzystających z tego prawa.

Co ciekawe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że tego negatywnego trendu nie można w pełni wytłumaczyć spadkiem liczby urodzeń w Polsce. W 2024 roku zasiłek za czas urlopu ojcowskiego pobrało ponad 162 tysiące mężczyzn, ale już rok później liczba ta spadła do około 137 tysięcy. Niestety, dane za okres od stycznia do maja 2026 roku (ponad 53 tysiące ojców) sugerują, że ta tendencja się utrzymuje.

Jakie świadczenia przysługują rodzicom? ZUS publikuje specjalny poradnik

Dla wszystkich, którzy gubią się w gąszczu przepisów, jest dobra wiadomość. Z myślą o osobach planujących powiększenie rodziny lub już wychowujących dzieci, ZUS przygotował specjalny poradnik. Publikacja w przystępny sposób wyjaśnia, jakie świadczenia dla rodziców przysługują i na jakich zasadach. Znajdziemy tam informacje o takich uprawnieniach jak zasiłek macierzyński (w tym zasiłek macierzyński dla ojca), chorobowy w czasie ciąży czy opiekuńczy na chore dziecko. Co ważne, przewodnik uwzględnia różne formy zatrudnienia – pracę na etacie, umowę zlecenie czy prowadzenie własnej firmy – dzięki czemu rodzice mogą łatwiej poznać swoje prawa.

Znani ojcowie znanych córek i synów. Kto jest ich ojcem? Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się tato tej znanej wokalistki? Julian Peszek Andrzej Seweryn Jan Peszek Następne pytanie