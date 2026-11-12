Zarząd Nvidii dyskutuje o zwolnieniu CEO, Jensena Huanga.

Powodem jest romans z Alice Huang, szefową firmy Megaspeed, podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin.

Firma Megaspeed miała omijać amerykańskie sankcje, przemycając chipy Nvidii do Chin.

Jensen Huang miał lobbować w administracji prezydenta Donalda Trumpa za złagodzeniem restrykcji eksportowych.

Brak planu sukcesji w Nvidii komplikuje potencjalne zwolnienie twórcy jej potęgi.

Czy dojdzie do zwolnienia Jensena Huanga z Nvidii?

Przyszłość Nvidii, do niedawna najcenniejszej firmy na świecie, stanęła pod znakiem zapytania. Jak donosi „Wall Street Journal”, zarząd spółki zebrał się w środę, aby omówić dalsze losy jej współzałożyciela i prezesa, Jensena Huanga . To nie było zwykłe spotkanie. Na stole leży scenariusz, który jeszcze kilka tygodni temu wydawał się niemożliwy.

Według informacji CNN i „WSJ”, członkowie zarządu poważnie biorą pod uwagę odwołanie człowieka, który przez ponad trzy dekady był twarzą i mózgiem operacji. Według doniesień medialnych, zarząd przygotowuje się na zwolnienie Jensena Huanga, co byłoby prawdziwym trzęsieniem ziemi dla całej branży technologicznej. Sprawę komplikuje fakt, że w firmie nie ma jasnego planu sukcesji. To efekt świadomej polityki 63-letniego Huanga, który przez lata centralizował władzę i nie przygotował nikogo na swojego następcę.

Bezpośrednim zapalnikiem dla kryzysu okazały się rewelacje „New York Timesa” o romansie Huanga z podwładną, wiceprezes ds. opieki zdrowotnej Kimberly Powell. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, bo prawdziwy problem ma znacznie poważniejszy, międzynarodowy wymiar.

Nvidia i afera szpiegowska. O co chodzi w tym skandalu?

Tym prawdziwym, międzynarodowym problemem jest afera, która może wstrząsnąć nie tylko Doliną Krzemową, ale i relacjami na linii Waszyngton–Pekin. W jej centrum znajduje się romans Jensena Huanga z Alice Huang (znaną też jako Huang Le), szefową zarejestrowanej w Singapurze firmy Megaspeed. Według doniesień amerykańskich mediów, tamtejsze służby uważają, że kobieta pracowała dla chińskiego wywiadu, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego.

Cała afera szpiegowska w Nvidii koncentruje się na zarzutach, że kobieta przekazywała chińskiemu wywiadowi kluczowe informacje na temat technologii Nvidii. To jednak nie wszystko. Miała ona również zachęcać prezesa Huanga do aktywnego lobbingu w administracji prezydenta Donalda Trumpa. Cel? Złagodzenie restrykcji na eksport zaawansowanych chipów AI do Chin.

Mówiąc wprost: sieć firm kierowanych przez Alice Huang i jej rodzinę miała jednocześnie omijać amerykańskie sankcje i przemycać duże ilości procesorów Nvidii bezpośrednio do Chin. Co ciekawe, choć firma Megaspeed od dawna była na celowniku służb, administracja prezydenta Donalda Trumpa miała ignorować ostrzeżenia. Sam prezydent Trump był podobno dwukrotnie informowany o związku Huanga z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo. Według portalu Axios, minister handlu Howard Lutnick, blisko związany z szefem Nvidii, miał konsekwentnie blokować próby nałożenia sankcji na Megaspeed.

Jaka przyszłość czeka Nvidię?

Potencjalne odejście Jensena Huanga to dla Nvidii scenariusz niemalże apokaliptyczny. To nie jest zwykła wymiana prezesa. Huang, który założył firmę w 1993 roku, jest z nią utożsamiany bardziej niż Steve Jobs z Apple czy Bill Gates z Microsoftem w szczytowych okresach ich działalności. To on osobiście prowadził firmę od producenta kart graficznych dla graczy do absolutnego hegemona branży sztucznej inteligencji. Jego wizja i charyzma napędzały boom inwestycyjny, który wyniósł wycenę Nvidii do astronomicznych poziomów.

Problem w tym, że Huang, budując swoje imperium, nie zadbał o wyznaczenie następcy. W firmie panuje przekonanie, że jest on niezastąpiony, co dziś okazuje się jej największą słabością. Niepewna przyszłość Nvidii to efekt braku jakiegokolwiek planu sukcesji, co w obliczu potencjalnego zwolnienia Jensena Huanga stawia firmę w niezwykle trudnej sytuacji. Posiada on co prawda „tylko” 3,6 proc. akcji, ale jego wpływ na strategię, kulturę organizacyjną i zaufanie inwestorów jest absolutnie kluczowy.

Decyzja zarządu będzie miała kolosalne znaczenie nie tylko dla samej firmy. Nvidia dostarcza dziś procesory GPU, które stanowią fundament dla rozwoju modeli AI na całym świecie. Każde zawirowanie na szczycie tej spółki to wstrząs dla całej branży technologicznej. Inwestorzy i partnerzy biznesowi, tacy jak OpenAI, z niepokojem patrzą na rozwój wypadków. Zarząd Nvidii stoi przed dramatycznym wyborem: ratować reputację firmy i przeciąć toksyczne powiązania prezesa, ryzykując chaos i utratę lidera, albo zaryzykować i zostawić u steru człowieka, który stał się obciążeniem wizerunkowym i zagrożeniem dla bezpieczeństwa biznesu. Tak czy inaczej, era beztroskiego wzrostu Nvidii właśnie się skończyła.

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