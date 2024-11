i Autor: Shutterstock

Dni otwarte w KRUS

Ważne informacja dla emerytów z KRUS! To ułatwi otrzymanie pieniędzy

W dniach 18-22 listopada odbędzie się dzień otwarty w terenowych placówkach KRUS. Będzie on okazją do spotkania z ekspertem i uzyskania pomocy w założeniu konta na portalu rolników eKRUS. To ułatwi załatwienie wielu spraw online, bez konieczności wizyty w urzędzie.