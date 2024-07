Emerytura bez podatku do 5000 złotych! Rząd Tuska wraca do obietnicy wyborczej

Złoty rano umocnił się wobec euro o 0,05 proc., za które płacono prawie 4,30 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara wzrósł o 0,06 proc., który wyceniany był na 3,98 zł. Złoty osłabił się natomiast względem franka szwajcarskiego o 0,06 proc., który kosztował 4,42 zł. Polska waluta w środę po godz. 17 podrożała wobec euro o 0,22 proc., do 4,29 zł. Kurs złotego w stosunku do dolara wzrósł o 0,83 proc. i płacono za niego 3,97 zł. Wobec franka szwajcarskiego polska waluta zyskała na wartości o 0,41 proc., i płacono za niego 4,41 zł.

Kursy walut 04.07.2024, godz. 7.25:

kurs dolara amerykańskiego 1 USD: 3.98800;

kurs franka szwajcarskiego 1 CHF: 4.42609;

kurs euro 1 EUR: 4.3016;

kurs funta szterlinga 1 GBP: 5.08123;

kurs rubla rosyjskiego 1 RUB: 0.04497;

kurs hrywny (Ukraina) 1 UAH:0.098100;

kurs korony czeskiej 1 CZK: 0.171086;

kurs korony szwedzkiej 1 SEK: 0.38066.

