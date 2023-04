Bare minimum Monday, rage applying, quiet quitting. Co to jest? Na czym polegają pracownicze trendy z TikToka?

Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?

Wielu dobrych pracowników nie musi w strachu siedzieć w miejscu pracy, które im nie odpowiada. Te osoby bez problemu znajdą nowe zatrudnienie. Ale co im najbardziej przeszkadza w danej firmie, że decydują się na odejście? Okazuje się, że główną przyczyną takich decyzji jest niekompetentny szef (czy to sam właściciel firmy czy pracownik wyżej pozycjonowany w służbowej hierarchii). Owa niekompetencja przejawia się na wielu płaszczyznach. Lista takich grzechów szefów jest długa i znajdują się na niej m.in.: zachęcanie do bycia ugodowym przy zniechęcaniu do sprzeciwu, niezapewnianie zasobów i nieeliminowanie przeszkód czy też nieetyczne zachowania przełożonego, które wystawiają na szwank reputację pracownika. Na tej czarnej liście znajdują się także takie zachowania jak: nadmiernie unikanie lub generowanie konfliktów, podpisywanie się pod sukcesami innych osób, obwinianie za swoje błędy innych osób, brak ścieżek kariery i celów poszczególnych członków zespołu, nagradzanie tych, którzy wspierają jego złe zachowania. Niestety zdarzają się też tak patologiczne, a wręcz karalne zachowania jak zastraszanie współpracowników i wykorzystywanie swojej pozycji do wykorzystywania (również seksualnego) podwładnych. W takiej firmie po prostu nie da się pracować.

