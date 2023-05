Mały ZUS Plus przedłużony! Przedsiębiorcy z niższymi składkami ZUS. Do kiedy?

Dodatki do rent i emerytur 2024

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w marcu 2023 roku wyniósł 14,4 proc. To sporo. Jednak najprawdopodobniej w kolejnych latach poprzeczka z podwyżkami świadczeń dla seniorów stopniowo będzie się obniżać. Z najnowszych prognoz waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok przedstawionych w Sejmie w jednym z projektów ustaw wynika, że prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 10,19 proc. Oznacza to, że według tych założeń i prognoz o 10,19 proc. pójdą w górę nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki do emerytur jak np. dodatek kombatancki czy dodatek pielęgnacyjny. W GALERII przedstawiamy, o ile dokładnie mogą wzrosnąć poszczególne dodatki emeryckie, jeśli przyjmie się wskaźnik waloryzacji na poziomie 10,19 proc.

Skąd w ogóle taka prognozowana nagła obniżka waloryzacji świadczeń senioralnych z 14,4 proc. na 10,19 proc.? Bardzo ważnym czynnikiem, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji jest średnioroczna inflacja. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku inflacja powoli będzie się obniżać, co będzie miało wpływ na zmniejszenie wskaźnika waloryzacji. Należy podkreślić, że zadaniem waloryzacji jest wyrównanie skutków drożyzny, czyli inflacji. A jeśli wzrost cen hamuje, to i hamują podwyżki świadczeń senioralnych. Taka jest prawidłowość. Zatem biorąc pod uwagę wskaźnik 10,19 proc., można z łatwością wyliczyć, o ile faktycznie w przyszłym roku podskoczy emerytura i dodatki do emerytury.

