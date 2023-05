Nowa waloryzacja rent i emerytur 2024 - jaki będzie wskaźnik waloryzacji?

W tym roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł 14,4 proc. To rekordowy wynik. Ale wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach poprzeczka z podwyżkami świadczeń dla seniorów stopniowo będzie się obniżać. Z najnowszych prognoz waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok przedstawionych w Sejmie w jednym z projektów ustaw wynika, że prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 10,19 proc. Skąd taka nagła obniżka z 14,4 proc. na 10,19 proc.? Bardzo ważnym czynnikiem, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji jest średnioroczna inflacja. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w tym roku inflacja powoli będzie się obniżać, co będzie miało wpływ na zmniejszenie wskaźnika waloryzacji. Należy podkreślić, że zadaniem waloryzacji jest wyrównanie skutków drożyzny, czyli inflacji. A jeśli wzrost cen hamuje, to i hamują podwyżki świadczeń senioralnych. Taka jest prawidłowość. Zatem biorąc pod uwagę wskaźnik 10,19 proc., można z łatwością wyliczyć, o ile faktycznie podskoczy emerytura w przyszłym roku. Przy takim parametrze najniższa emerytura może zostać podniesiona o 160 zł, a średnia – czyli 2.7 tys. zł, może wzrosnąć o 275 zł. Najwyższych podwyżek mogą spodziewać się osoby z najwyższymi świadczeniami, np. emerytura rzędu 6 tys. zł podskoczy o ponad 600 zł.

