Niższa waloryzacja emerytur! Seniorze, tylko tyle dostaniesz! Sprawdź!

W czasach gigantycznej drożyzny emeryci i renciści liczą każdy grosz. Spadająca powoli inflacja powinna ucieszyć wszystkich Polaków, jednak ma ona wpływ na wskaźnik waloryzacji rent i emerytów. Dlatego najnowsze dane GUS mogą przerazić emerytów! Bowiem nowa waloryzacja świadczeń nie będzie zbyt wysoka. Według GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły o 13,0 proc. Ceny w sklepach wciąż rosną, ale coraz wolniej. Dobra wiadomość dla kupujących oznacza mniejszą waloryzację rent i emerytur! Dlaczego? Bo inflacja to jeden z dwóch - obok co najmniej 20% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, składników do wyliczania wskaźnika waloryzacji, czyli podwyżek świadczeń emeryckich i rentowych.

Według najnowszych danych GUS przyszłoroczna waloryzacja może wynieść 15,86 proc. Emeryt pobierający najniższe świadczenie po nowej waloryzacji emerytur może liczyć na 1838 zł brutto. To znaczy, że zyska 250 zł! Seniorzy pobierający emeryturę w wysokości np. 2700 zł po waloryzacji będę otrzymywać już 3128 zł - czyli więcej o 428 zł. Z kolei emeryci pobierający świadczenia rzędu 4000 zł lub 5000 zł rozbiją bank! Waloryzacja na poziomie 15,86 proc. zapewni im podwyżkę rzędu 600 z;, a nawet 700 zł.

