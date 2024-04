Ekstra dopłata to emerytur! Tylko wybrańcy zobaczą pieniądze na koncie

Zmiany w Kanale Zero

Kto otrzyma emerytalną premię w PPK?

Polski Fundusz Rozwoju do 15 kwietnia przekaże instytucjom finansowym zarządzającym PPK ponad 497,25 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2023 rok. Do 15 kwietnia zostaną one zewidencjonowane na rachunkach 2,07 mln uczestników PPK.

Podkreślił, że pracownik, który odprowadza składki przez ponad 12 miesięcy, bez dokonywania wypłat, zgromadził średnio na swoim rachunku PPK 12607,23 zł, z czego jedynie 5298,32 zł pochodzi z jego składek własnych.

Dopłata roczna w wysokości 240 zł za ubiegły rok przysługuje tym uczestnikom PPK, którzy w 2023 roku zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł. Jeżeli w 2023 roku uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczyły wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł.

Zgodnie z danymi z 31 stycznia, statystyczny uczestnik PPK oszczędzający w programie od grudnia 2019 r. (zarabiający do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł) osiągnął średnio od 124 proc. do 154 proc. zysku.

"To w namacalny sposób pokazuje, że warto oszczędzać w PPK” – powiedział Zapotoczny.

Wysoka stopa zwrotu w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł na start) i dopłaty roczne (240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Na wpłaty w ramach PPK składają się: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.) i 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

