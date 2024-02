Pieniądze z PPK. Kto je może wypłacić i na jakich zasadach?

Ile zarabia Kanał ZERO na YouTubie? Oto zarobki firmy Krzysztofa Stanowskiego

Czym są Pracownicze Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program gromadzenia oszczędności. W PPK może uczestniczyć każda osoba zatrudniona od której wynagrodzenia odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj umowy. Program obejmuje również osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Pracownik odkłada 2 proc. pensji, a pracodawca dopłaca kwotę w wysokości co najmniej 1,5 proc. pensji, dodatkowo państwo daje premię.

PPK są dobrowolne dla pracownika. Można przystąpić do programu w każdej chwili lub złożyć rezygnację i w PPK nie uczestniczyć. By uczestniczyć w programie, pracownik w wieku 18-55 lat nie musi nic robić – zostanie zapisany automatycznie, o ile nie złoży deklaracji o rezygnacji.

Ilu Polaków uczestniczy w PPK?

Program PPK jest otwarty dla wszystkich pracowników w wieku od 18 do 55 lat, przy czym dla osób poniżej 18 i powyżej 55 lat uczestnictwo jest dobrowolne – przypomina Dziennik Gazeta Prawna. Uczestnictwo w programie rozpoczyna się automatycznie i jest ponawiane co cztery lata, chyba że pracownik zdecyduje się na rezygnację. Na koniec stycznia 2024 r. do PPK zapisanych było 3.42 mln Polaków.

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

Pieniądze zgromadzone w ramach PPK można wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale program przewiduje też inne możliwości :

* Standardowa wypłata – Po osiągnięciu wieku emerytalnego uczestnik może wypłacić 25 proc. zgromadzonych środków jako jednorazową wypłatę wolną od podatku. Pozostałe 75 proc. jest wypłacane w ratach miesięcznych przez co najmniej 10 lat.

* Wcześniejsza wypłata na cele mieszkaniowe – Uczestnicy mogą raz w życiu wypłacić do 100 proc. zgromadzonych środków (z wyłączeniem wpłat rządowych) na cele związane z własnym mieszkaniem, np. zakup domu czy mieszkania, spłatę kredytu hipotecznego (ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia).

* Wypłata w przypadku ciężkiej choroby – W przypadku ciężkiej choroby uczestnika PPK lub jego najbliższych, możliwa jest jednorazowa wypłata części lub całości zgromadzonych środków.

Aby dokonać wypłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek w instytucji finansowej, w której prowadzone jest konto PPK.

Ważne!

Wypłata pieniędzy z PPK nie oznacza zakończenia oszczędzania. Nadal na rachunek PPK będą wpływały składki pracownika, pracodawcy i państwa. Pieniądze z PPK można wypłacać dowolną ilość razy.

