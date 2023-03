Uzbierał 660 tys. zł w PPK na emeryturę! Jak odłożyć taką kwotę w Pracowniczych Planach Kapitałowych w 3 lata?

Rząd PiS sam to przyznał! Program "Pierwsze mieszkanie" spowoduje wzrost cen nieruchomości”

Rekordzista w PPK. Zgromadził 660 tys. zł!

"Najwyższe saldo rachunku PPK posiada kapitał o wartości powyżej 660 tys. zł" - poinformował Barosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju w rozmowie z portalem "Business Insider". Jak donosi portal - nie jest to jedyny taki przypadek.

Uśredniona kwota zgromadzona na rachunku w Pracowniczych Planach Kapitałowych to 4, tys. zł a średnie wpłaty (nie uwzględniając dopłat pracodawców) nie powinny przekraczać 150 zł. W jaki sposób rekordzista zgromadził 660 tys. zł?

Jak wyliczył "Business Insider" właściciel rekordowego rachunku "musiałby zarabiać miesięcznie średnio około 472 tys. zł brutto, a zakładając wpłaty w maksymalnej wysokości (również od pracodawcy) kwotę o ponad połowę niższą. Jeśli osoba ta oszczędza w PPK od początku programu, to co miesiąc na jej rachunek musiałoby wpływać około 16,5 tys. zł".

Pracownicze Plany Kapitałowe. Ile osób z nich korzysta?

Z Pracowniczych Planów Kapitałowych korzysta aktualnie około 2,5 mln Polaków.

"Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolną formą oszczędzania w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Z automatu zapisani są do niego wszyscy uprawnieni pracownicy. 28 lutego wygasły dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeżeli pracownicy nie złożą po 1 marca ponownie takiej deklaracji, to od 1 kwietnia pracodawcy zaczną przekazywać za nich wpłaty" - przypomina portal money.pl.

