Nowe emerytury Polaków. Jak sprawdzić stan konta PPK?

Będzie nowe oznaczenie na produktach spożywczych. "Najlepiej spożyć przed" do zmiany

Pracownicze Plany Kapitałowe. Na czym to polega?

Trwa ponowny autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotychczasowe deklaracje wygasły wraz z końcem lutego 2023 roku. Jeżeli wciąż nie chcemy oszczędzać w ramach PPK wystarczy złożyć u pracodawcy deklarację o rezygnacji z uczestnictwa.

Według danych z lutego 2023 roku do PPK należy około 2,6 mln osób - czyli 35 proc. osób uprawnionych. Zgodnie z zasadami, do PPK trafia 2 proc. pensji brutto pracownika oraz 1,5 proc. ze strony pracodawcy. Ponadto raz do roku na PPK trafia dopłata od państwa (240 zł) oraz jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł.

Środki zgromadzone w ramach PPK. Jak to sprawdzić?

W jaki sposób możemy dowiedzieć się ile pieniędzy zgromadziliśmy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych? Możemy to zrobić za pośrednictwem portalu MojePPK, do którego logujemy się profilem zaufanym. "Portal ma wyłącznie charakter informacyjny. Można za jego pośrednictwem sprawdzić łączną wartość środków na swoim PPK z podziałem na wpłaty własne, pracodawcy i państwa, zyski oraz historię wpłat" - informuje portal next.gazeta.pl.

Chcesz wypłacić środki wcześniej? Odzyskasz pieniądze - ale nie wszystkie

Co w przypadku, gdy chcemy wycofać zgromadzone środki wcześniej - przed odejściem na emeryturę? Możemy to zrobić w dowolnym momencie, choć trzymanie ich do 60 roku życia jest zdecydowanie najkorzystniejszą opcją. Jeśli jednak zdecydujemy się na wcześniejszą wypłatę środków, wówczas odzyskamy wszystkie wpłacone przez nas składki - przepadną natomiast wszystkie dopłaty rządowe a 30 proc. wpłat pracodawcy trafi na nasze subkonto w ZUS. Ponadto od ewentualnych zysków pobrany zostanie 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych.

W wyjątkowych okolicznościach można wypłacić zgromadzone środki bez większych konsekwencji - 25 proc. środków przy poważnej chorobie pracownika, jego małżonka lub dziecka (bez obowiązku zwrotu) oraz do 100 proc. środków na wkład własny m.in. przy zakupie mieszkania czy budowie domu (z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Sonda Korzystasz z PPK? Tak Nie, ale planuję Nie i nie planuję