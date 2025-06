Spis treści

W marcu 2025 roku nastąpiła kolejna waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego, w wyniku której jego wysokość wzrosła do 348,22 złotych miesięcznie. Jest to kolejny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych - w 2024 roku świadczenie wynosiło 330,07 zł, w 2023 roku było to 294,39 zł, a w 2022 roku - 256,44 zł. Wypłata dodatku następuje wraz z emeryturą lub rentą w standardowym terminie płatności.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje automatycznie osobom, które ukończyły 75 lat. Jednakże mogą go otrzymać również młodsi emeryci i renciści, którzy zostali uznani za osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W tym drugim przypadku wymagane jest złożenie wniosku wraz z aktualną dokumentacją medyczną na druku OL-9, który można pobrać ze strony internetowej ZUS.

Kiedy wypłata dodatku pielęgnacyjnego jest wstrzymywana?

Istnieją sytuacje, w których ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku pielęgnacyjnego. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy uprawniona osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub domu pomocy społecznej przez okres przekraczający dwa tygodnie w miesiącu. Beneficjenci mają obowiązek niezwłocznego informowania ZUS o zaistnieniu takich okoliczności.

Procedura odwoławcza i ważne terminy

Od decyzji ZUS dotyczącej dodatku pielęgnacyjnego przysługuje prawo odwołania w terminie jednego miesiąca od daty jej otrzymania. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu podczas wizyty w placówce ZUS. Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna.

Ważne! Pamiętaj o aktualizacji danych adresowych

Świadczeniobiorcy powinni pamiętać o konieczności aktualizacji danych adresowych w ZUS. Ma to istotne znaczenie, ponieważ korespondencja kierowana na ostatni znany adres jest uznawana za skutecznie doręczoną, nawet jeśli faktycznie nie dotarła do adresata. Dodatkowo, osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny przyznany przez władze samorządowe muszą pamiętać, że nie mogą pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS - w takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ o przyznaniu świadczenia przez ZUS.

Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, która jest przeprowadzana wraz z waloryzacją emerytur i rent. Dzięki temu mechanizmowi świadczenie to jest systematycznie podwyższane, aby zachować jego realną wartość w kontekście zmian ekonomicznych.

Podstawę prawną dla wypłaty dodatku pielęgnacyjnego stanowią:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2023 r. poz. 1251)

art. 16 ust. 6–8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)

Pieniądze to nie wszystko Artur Bartoszewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Renta wdowia - o szczegółach nowego świadczenia mówi Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie