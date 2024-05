Dodatkowe 6200 zł miesięcznie dla seniorów! Nie każdy dostanie pieniądze

Spis treści

Comiesięczną emeryturę honorową może pobierać każda osoba od setnego roku życia – niezależnie od przysługujących dodatków, pobieranej renty, emerytury lub ich braku. Żeby dostać świadczenie, trzeba mieć polskie obywatelstwo, ale nie ma znaczenia, czy senior mieszka w kraju. Specjalną emeryturę finansuje budżet państwa. Emerytura honorowa nie jest objęta waloryzacją, dlatego raz przyznana w określonej wysokości już się nie zmieni, będzie do końca życia wypłacana w tej samej wysokości.

Kto musi złożyć wniosek o emeryturę honorową?

Wniosek o świadczenie muszą złożyć jedynie stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Ci seniorzy nie widnieją w systemie ZUS, dlatego świadczenie nie zostanie im przyznane automatycznie. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o świadczenie honorowe można złożyć w najbliższej placówce ZUS. Do złożonego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wiek, np. akt urodzenia.

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Wysokość emerytury honorowej zmienia się co 12 miesięcy. Ustalona kwota obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Raz przyznane świadczenie nie ulegnie już zmianie, czyli będzie wypłacane w tej samej wysokości do końca życia seniora. Dlatego nie każdy otrzymuje dodatek dla najstarszych seniorów w identycznej kwocie. Wysokość świadczenia honorowego jest równa kwocie bazowej, która służy do obliczania emerytur i rent. Jest ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi 6246,13 zł brutto. Dodatek po ukończeniu 100 lat jest więc co roku wyższy, a raz przyznany nie podlega waloryzacji.

Wysokość emerytury honorowej – ile wynosiła w poprzednich latach?

Seniorzy, którzy ukończyli setny rok życia, otrzymują emeryturę honorową w różnej wysokości. Wszystko zależy od tego, w którym roku obchodzili okrągłe urodziny. W ostatnich czterech latach zauważamy wzrost tej kwoty, ponieważ przeciętne wynagrodzenie jest coraz wyższe. Od 2019 roku wysokość świadczenia zmieniała się następująco:

1.03.2024 – 28.02.2025 – 6246,13 zł brutto

1.03.2023 – 29.02.2024 – 5540,25 zł brutto,

1.03.2022 – 28.02.2023 – 4994,79 zł brutto,

1.03.2021 – 28.02.2022 – 4512,41 zł brutto,

1.03.2020 – 28.02.2021 – 4294,67 zł brutto,

1.03.2019 – 29.02.2020 – 3731,13 zł brutto.

Stulatkowie, którzy niedawno nabyli prawo do emerytury honorowej, otrzymują większy dodatek niż seniorzy obchodzący okrągłe urodziny we wcześniejszych latach lub w styczniu albo lutym tego samego roku.

Kto wypłaca emerytury honorowe?

W Polsce jest kilka instytucji, które mogą wypłacić emeryturę honorową 100-latkom. Należą do nich:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW),

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).

Na jakich zasadach przyznawana jest emerytura honorowa z KRUS?

Seniorzy otrzymają świadczenie z KRUS na takich samych zasadach, jak stulatkowie, którzy otrzymują emeryturę z ZUS. W tym przypadku także nie trzeba składać żadnego wniosku po ukończeniu stu lat. KRUS przyznaje dodatki dla najstarszych seniorów tylko osobom pobierającym rolnicze emerytury lub renty.

WIELKI QUIZ. Rocznica denominacji złotego z PLZ na PLN. Czy pamiętasz ile zer obcięto przy denominacji? Pytanie 1 z 10 Ile zer obcięto przy denominacji? jedno pięć cztery Dalej