Dodatkowe 700 zł do emerytury. Kto może liczyć na większe świadczenie?

Emerytura honorowa - kto może dostać?

Emerytura honorowa przysługuje każdemu seniorowi, który ukończy 100 lat. To dodatek do podstawowego świadczenia, który należy się nawet tym, którzy z jakichś przyczyn nie mają emerytury. Dodatek ten w postaci emerytury honorowej podlega tak jak emerytura i dodatki emeryckie corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 roku świadczenie wynosi 6246,13 zł. Te pieniądze otrzymać może każdy, kto obchodził 100. urodziny lub będzie je świętował w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku. Takie świadczenie z ZUS otrzymać mogą więc seniorzy z dwóch roczników - 1924 (urodzeni od 1 marca) i 1925 (urodzeni do 28 lutego).

Waloryzacja emerytury honorowej

Emerytura honorowa jako dodatek do emerytury jest co roku waloryzowana, przez ten sam wskaźnik, co emerytura zasadnicza. W marcu zwaloryzowano świadczenia emerytalne o 12,12 proc., co w przypadku emerytury honorowej podniosło świadczenie o 705,88 zł. Tak więc dodatek wzrósł z 5540,25 zł do 6246,13 zł.

Ważne!

Przyznane świadczenie nie ulega zmianie do końca okresu pobierania. Tak więc ci, którzy otrzymają 6246,13 zł świadczenia, będą tyle dostawać już do końca.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o emeryturę honorową?

ZUS wysyła pieniądze seniorom uprawnionym do świadczenia automatycznie, a kryterium stanowi jedynie wiek. ZUS wypłaci świadczenie nawet bez lat pracy i prawa do jakiegokolwiek świadczenia, ale 100-latkowie, którzy nie dostają żadnych świadczeń z ZUS, muszą złożyć wniosek o emeryturę honorową.

Ile osób pobiera emeryturę honorową?

ZUS podaje, że emerytura honorowa trafia do około 2850 Polaków. Większość tej grupy stanowią kobiety, co nie jest zaskoczeniem, bo statystycznie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Emeryturę honorową otrzymuje niemal 6 razy więcej pań niż panów.

