Program "Maluch plus". Powstaną nowe żłobki

"Chcemy, by każdy rodzic, nawet w najmniejszej gminie, gdy zdecyduje się na podjęcie wyzwań zawodowych, nie miał problemu ze znalezieniem nowoczesnego i przyjaznego miejsca, w którym jego dziecko będzie miało odpowiednią opiekę. Teraz wrzucamy szósty bieg i zdecydowanie zwiększamy finansowanie programu" – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program "Maluch plus" na kolejne lata trafił do konsultacji społecznych. W ramach programu powstają, są remontowane lub wyposażane żłobki, kluby dziecięce, a także tworzone są miejsca u dziennych opiekunów.

Premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Marlena Maląg podkreślali w czasie konferencji prasowej, że rodzice dzieci do lat trzech mogą liczyć na szczególne wsparcie państwa w opiece nad dziećmi tak, by mieli odpowiednie warunki, aby – jeśli tylko chcą – łączyć aktywność zawodową z rodzicielstwem.

"Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych bywa wyzwaniem, gdy dzieci są jeszcze bardzo małe. Robimy wszystko, by na mapie Polski powstawały nowe placówki opieki, a te, które istnieją, dynamicznie się rozwijały. Zależy nam na nowoczesnych miejscach, blisko domu. To klucz do tego, by rodzice nie odkładali decyzji o pracy na kolejne miesiące lub lata" – podkreśla minister rodziny Marlena Maląg.

Program "Maluch plus". Jaka kwota będzie do wydania?

Dotychczas program "Maluch plus" funkcjonował w formule rocznej, teraz będzie miał długofalowy charakter. Jego budżet w ramach nowej edycji zaplanowano na 5,5 mld zł. Dzięki temu liczba miejsc dla najmłodszych dzieci zwiększy się w kraju o dodatkowe 102 tys. miejsc. Obecnie funkcjonuje 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 228 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. W 2015 roku było to niespełna 3 tys. placówek, które oferowały miejsca zaledwie 84 tys. dzieci.

Dla kogo "Maluch plus"?

Program kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi. Pozwala nie tylko aktywizować zawodowo rodziców, ale także zwiększać zatrudnienie.

Na czym polega program "Maluch plus"?

W nowej edycji programu gminy będą miały trzy lata na realizację zadania od ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Pieniądze będzie można przeznaczyć nie tylko na przebudowę, remont budynku lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale także na zakup lub montaż wyposażenia. Samorządy na dofinansowanie do funkcjonowania już utworzonego miejsca dla najmłodszych otrzymywać będą przez trzy lata miesięcznie do 837 zł.

