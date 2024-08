Dodatkowe wsparcie dla emerytów. Ponad 2 tys. już na kontach seniorów

Sołtysowe - kto może dostać świadczenie

Dodatek dla sołtysów jest wypłacany od lipca 2023 roku. Jest wynagrodzeniem za lata, kiedy sołtysi nie otrzymywali pieniędzy za swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności. Czas pełnienia tej funkcji nie był także wliczany do okresu zatrudnienia. Świadczenie pieniężne podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca i obecnie wynosi 336 zł miesięcznie. Tylko w pół roku od początku jego obowiązywania zgłosiło się po nie ponad 35 tys. osób.

Sołtysowe przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

2) osiągnęła wiek emerytalny:

w przypadku kobiet – 60 lat,w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Sołtysowe - konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji

2. oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat, ww. zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu.

Ustawa o zmianach w sołtysowym z podpisem prezydenta

Prezydent ostatnio podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą nowe zasady wypłacania świadczenia dla sołtysów.Nowela ustawy skraca liczbę lat pełnienia funkcji sołtysa, która uprawnia do uzyskania dodatku z 8 do 7 lat. Wcześniej, dodatek przysługiwał sołtysom pełniącym funkcję nie mniej niż 8 lat przez dwie kadencje. Niestety, wielu sołtysom zabrakło kilku dni, aby móc pobierać dodatek. Działo się tak, ponieważ wybory sołtysowe są organizowane co cztery lata, ale nie co do dnia - pisze topagrar.pl. Ponadto, zrezygnowano z przesłanki kadencyjności, w nowelizacji wzięto pod uwagę kwestię granicznej daty – prawo do dodatku uzyskali również sołtysi pełniący tę funkcję przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

