Dodatkowe wsparcie finansowe emerytów. Wiemy ile będzie wynosił bon senioralny

Kto dostanie bon senioralny?

Bon senioralny ma być programem skierowanym wobec seniorów, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i potrzebują opieki. W związku ze starzejącym się społeczeństwem, ten problem będzie narastał, a nowe świadczenie ma pomóc sfinansować opiekę nestorom rodziny. Skorzystają z niego osoby pracujące, które nie mogą same zająć się rodzicami, bądź dziadkami.

- Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności taki bon skierować do osób, które pracują, czy też do seniorów których bliskie osoby zobowiązane do alimentacji pracują tak, żeby samorządy miały pieniądze na dodatkowe godziny usług opiekuńczych - wyjaśnia w Radio Zet Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej.

Minister podaje, że ze świadczenia skorzystają osoby po 45. roku życia aktywne zawodowo, które jednocześnie zajmują się osobą starszą z rodziny. Z pomocy będą mogły skorzystać również osoby samotne.

Ile wyniesie bon senioralny?

Bon senioralny, jak sama nazwa wskazuje nie będzie świadczeniem pieniężnym jego celem będzie pokrycie opłat za usługi pielęgnacyjne i zdrowotne dla seniora. Maksymalna kwota wyniesie połowę minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 2 tys. zł. W system ustalania wysokości świadczenia zaangażowane mają być samorządy, które we współpracy z lekarzami ustalą ile godzin opieki wymaga senior (co wpłynie na wysokośc świadczenia).

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.