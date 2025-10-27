Jeśli święto wypada w sobotę, pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, np. w listopadzie przy miesięcznym okresie.

Nie dostaniesz wolnego za święto w sobotę, jeśli w wyznaczonym dniu będziesz na zwolnieniu lekarskim, natomiast w przypadku urlopu wypoczynkowego dzień ten wraca do puli.

Brak wyznaczenia dnia wolnego za święto w sobotę to naruszenie przepisów Kodeksu pracy, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Dni wolne od pracy – co mówi ustawa

Podstawą prawną w kwestii dni ustawowo wolnych od pracy jest ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Wskazuje ona zamknięty katalog świąt, które są dniami wolnymi, m.in. 1 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 25 i 26 grudnia. W tym roku 1 listopada – Wszystkich Świętych – wypada w sobotę, co oznacza, że dla części zatrudnionych pojawia się kwestia dodatkowego dnia wolnego.

Dodatkowy dzień wolny – obowiązek pracodawcy

Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli święto wypada w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy, pracodawca musi wskazać inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Termin udzielenia tego dnia zależy od długości okresu rozliczeniowego obowiązującego w firmie. Przy miesięcznym okresie wolne należy wykorzystać w listopadzie, natomiast przy dłuższych – np. kwartalnych – można to zrobić później. Pracodawca nie ma również obowiązku wyznaczania wolnego dla wszystkich pracowników w tym samym terminie.

Komu nie przysługuje wolne za święto przypadające w sobotę

Jak przypomina Główny Inspektor Pracy, prawo do dodatkowego dnia wolnego przepada, jeśli w wyznaczonym przez pracodawcę terminie pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Cytując komunikat GIP: „Gdy w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma on prawa do odebrania tego dnia w innym terminie.”W praktyce oznacza to, że osoby chore w dniu wyznaczonego wolnego nie mogą domagać się jego przeniesienia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku urlopu wypoczynkowego – wówczas dzień ten wraca do puli urlopowej i można go wykorzystać do końca września następnego roku.

Co grozi pracodawcy za brak dnia wolnego

Brak wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę to naruszenie praw pracowniczych. Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy, do której każdy zatrudniony może zgłosić nieprawidłowości. Dlatego przedsiębiorcy powinni zawczasu zaplanować termin rekompensaty – jego brak może kosztować firmę nie tylko finansowo, ale i wizerunkowo.

PTNW - Renata Kaznowska