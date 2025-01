Dodatkowy urlop i zasiłek pogrzebowy dla kobiet po poronieniu. Ministerstwo pracuje nad zmianami

- Statystyki są nieubłagane: najczęściej do straty ciąży dochodzi przed 12. tygodniem ciąży. Czyli w czasie, gdy nie jest jeszcze możliwe ustalenie płci dziecka podczas USG. By to stwierdzić, należy przeprowadzić badanie genetyczne, a przecież nie zawsze jest to możliwe. Poza tym, jeśli do poronienia dochodzi w warunkach domowych, a tak dzieje się niezwykle często, to na kobiecie spoczywa zabezpieczenie materiału do badania. To jest traumatyczne zadanie i wymaganie go jest nieludzkie — mówi w rozmowie z BI Polska Katarzyna Łodygowska, prawniczka prowadząca kancelarię i blog www.matkaprawnik.pl.