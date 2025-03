Do 150 tys. dofinansowania na nowe auta

Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" jest przeznaczona dla osób wspierających osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich. Celem programu jest zwiększenie niezależności, samodzielności i aktywności społecznej, oraz zawodowej. Program pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego na zakup, lub dostosowanie auta osobowego.

Ile dofinansowania można dostać? Jak wyjaśnia Interia Biznes, na auto osobowe dostosowane do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością wynosi do 80 proc. kosztów do kwoty 150 tys. zł. W przypadku przewozu osób niepełnosprawnych jako pasażerów maksymalne dofinansowanie może sięgać 85 proc. wartości auta i do 130 tys. zł. Dofinansowania udziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może dostać dofinansowanie na samochód?

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby niepełnosprawne poruszające się z pomocą wózka inwalidzkiego, oraz osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, lub niepełnosprawności ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki.

Osoby, które skorzystają z dofinansowania zobowiązują się do użytkowania auta przez przynajmniej 60 miesięcy, oraz do eksploatacji go zgodnie z celem programu.

PFRON wyjaśnia, że dofinansowanie nie należy się osobom, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 3 marca do 31 marca 2025 roku przez System Obsługi Wsparcia PFRON. W tym celu trzeba posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wnioski mają być oceniane punktowo, a wyniki ogłoszone w ciągu 45 dni od zakończenia programu. W tegorocznej edycji programu PFRON dysponuje kwotą 210 mln na wsparcie beneficjentów. Środki mają być dzielone proporcjonalnie do listy wniosków i osób z niepełnosprawnością w danym województwie.

Autor: