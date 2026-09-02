Mennica USA pod presją. Ruszyła sprzedaż monety z Trumpem

W środę, tuż po południu czasu amerykańskiego, Mennica Stanów Zjednoczonych (US Mint) rozpoczęła sprzedaż kolekcjonerskich jednodolarówek z wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa. Reakcja przerosła najśmielsze oczekiwania. Zainteresowanie nową monetą z Donaldem Trumpem jest tak duże, że aby wejść na stronę internetową mennicy, trzeba odczekać w wirtualnej kolejce. Krótko po starcie sprzedaży system informował o ponad półgodzinnym czasie oczekiwania na samo załadowanie się strony.

To pokazuje, jak ogromne emocje i poparcie wciąż budzi postać obecnego prezydenta. Pamiątkowa moneta została wybita z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wyprodukowano limitowaną serię 250 tysięcy sztuk, co tylko podsyca popyt wśród kolekcjonerów i zwolenników Donalda Trumpa, którzy chcą mieć u siebie ten symbol.

Jak wygląda i ile kosztuje dolar z Trumpem?

Pamiątkowa moneta na awersie przedstawia profil prezydenta Donalda Trumpa. Obok jego wizerunku widnieje napis "Liberty" (Wolność) oraz daty "1776-2026", które upamiętniają 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości. Na rewersie umieszczono z kolei Wielką Pieczęć Stanów Zjednoczonych z liczbą 250 wpisaną w amerykańską flagę oraz standardowe napisy "United States of America" i "One Dollar".

Monety można kupić na stronie mennicy w dwóch wariantach: w rolkach po 25 sztuk za 61 dolarów lub w specjalnych workach zawierających 100 sztuk, których cena wynosi 154,50 dolarów. Warto jednak od razu zaznaczyć jedną, kluczową rzecz. Pamiątkowy dolar z Trumpem, mimo swojego złotego koloru, nie zawiera cennego kruszcu i jest wykonany głównie z miedzi z niewielką domieszką cynku, manganu i niklu. To typowy zabieg w przypadku monet kolekcjonerskich, które mają wartość sentymentalną i numizmatyczną, a nie inwestycyjną.

Gdzie jeszcze jest wizerunek Trumpa?

Choć to dolar z Trumpem wywołał ostatnio największe poruszenie, wizerunek prezydenta od dawna pojawia się na oficjalnych dokumentach i w przestrzeni publicznej. Emisja monety jest zwieńczeniem serii podobnych działań administracji Donalda Trumpa. Co ciekawe, pierwotnie planowano nawet wypuszczenie banknotu o nominale 250 dolarów z jego podobizną, ale na to nie zgodził się Kongres, powołując się na prawo zakazujące umieszczania wizerunków żyjących osób na pieniądzach. Lukę prawną znaleziono jednak w ustawie z 2020 roku, dotyczącej obchodów 250-lecia niepodległości, która pozwoliła na wybicie pamiątkowej monety.

To tylko jeden z wielu przykładów. Wizerunek lub nazwisko prezydenta Donalda Trumpa trafiły już na:

Pamiątkowe edycje paszportów, również wydawane z okazji jubileuszu 250-lecia USA.

Budynki rządowe, które zostały ozdobione podobiznami prezydenta.

"Złote karty", które mają gwarantować prawo stałego pobytu w USA w zamian za wpłatę miliona dolarów.

Rządowy portal z lekami na receptę oraz konta inwestycyjne dla nowo narodzonych dzieci.

Lotnisko w Palm Beach, które decyzją władz stanowych Florydy zmieniło nazwę na "lotnisko im. Donalda J. Trumpa".

Dlaczego moneta z Trumpem budzi takie kontrowersje?

Inicjatywy promujące wizerunek prezydenta Donalda Trumpa spotykają się z ostrą krytyką ze strony Partii Demokratycznej. Politycy opozycji zarzucają administracji Trumpa i Partii Republikańskiej budowanie kultu jednostki, a niektórzy posuwają się nawet do porównań z Koreą Północną. Ich zdaniem, umieszczanie twarzy urzędującego prezydenta na oficjalnych monetach, dokumentach czy budynkach jest działaniem bezprecedensowym w historii Stanów Zjednoczonych i podważa demokratyczne standardy.

Demokraci próbowali zablokować emisję monety, składając w Kongresie specjalny projekt ustawy. Nie został on jednak nawet poddany pod głosowanie, co otworzyło drogę mennicy do rozpoczęcia produkcji. Krytycy podkreślają, że moneta z Donaldem Trumpem to kolejny krok w zacieraniu granicy między urzędem prezydenta a jego osobą, co w ich ocenie jest niebezpiecznym zjawiskiem dla amerykańskiej demokracji. Mimo tych głosów sprzeciwu, ogromne zainteresowanie sprzedażą pokazuje, że dla milionów Amerykanów jest to pożądany symbol i wyraz poparcia dla obecnego prezydenta.

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