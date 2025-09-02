Strategiczne położenie i otwarci mieszkańcy: Dolny Śląsk, graniczący z Niemcami i Czechami, jest atrakcyjnym regionem do inwestowania dzięki strategicznemu położeniu i otwartej postawie mieszkańców, co czyni go "gospodarczym sercem Polski".

Wykwalifikowana kadra i innowacje: Region dysponuje doskonałymi uczelniami, kształcącymi wykwalifikowaną kadrę, czego przykładem jest firma Scanway, twórca elementu teleskopu kosmicznego.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową: Ponowne uruchomienie połączenia kolejowego do Karpacza (100 tys. pasażerów w 3 miesiące) i planowane odbudowy linii kolejowych wspierają turystykę oraz ułatwiają dojazdy do pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców: Województwo aktywnie wspiera przedsiębiorców poprzez regionalne agencje, oferujące pożyczki, dofinansowania (również dla terenów powodziowych) oraz spotkania z ekspertami

Gospodarcze serce Polski – co przyciąga inwestorów?

Podczas XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu marszałek Paweł Gancarz podkreślił, że Dolny Śląsk to "gospodarcze serce Polski". Jego zdaniem to najlepsze miejsce do lokowania kapitału i rozwijania działalności w kraju. Co stoi za tak odważną tezą? Marszałek wskazuje na kilka fundamentalnych atutów. Przede wszystkim to strategiczne położenie geograficzne, które gwarantuje bliskość rynków niemieckiego i czeskiego, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo, będąc jednym z województw najbardziej oddalonych od potencjalnego konfliktu. Zdaniem marszałka Pawła Gancarza, Dolny Śląsk to najlepsze miejsce w Polsce, by prowadzić biznes, dzięki otwartej postawie mieszkańców, strategicznemu położeniu i wykwalifikowanej kadrze. Potencjał ludzki jest kolejnym filarem – doskonałe uczelnie kształcą specjalistów, którzy zasilają innowacyjne firmy, takie jak Scanway, współtwórca polskiego teleskopu kosmicznego.

Infrastruktura kluczem do rozwoju. Jak kolej zmienia region?

Dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez strategicznych inwestycji w infrastrukturę. Marszałek z dumą wskazał na ponowne uruchomienie po 25 latach połączenia kolejowego do Karpacza. Inwestycja okazała się ogromnym sukcesem – w ciągu zaledwie trzech miesięcy z trasy skorzystało blisko 100 tysięcy pasażerów. To jednak dopiero początek. W planach jest odbudowa kolejnych linii, m.in. do Stronia Śląskiego czy Srebrnej Góry. Jak podkreślił marszałek, celem jest nie tylko wsparcie kluczowej dla regionu turystyki. Inwestycje na Dolnym Śląsku w transport kolejowy mają nie tylko wspierać turystykę, ale również przeciwdziałać wyludnianiu się południowych części województwa. Nowe połączenia mają umożliwić mieszkańcom mniejszych miejscowości "dotarcie do pracy, do Wrocławia w łatwy, szybki i tani sposób”, co ma zatrzymać negatywne trendy demograficzne i wzmocnić lokalne społeczności.

Wsparcie dla przedsiębiorców. Gdzie szukać pomocy w regionie?

Silna gospodarka regionu opiera się nie tylko na dużych, międzynarodowych graczach, ale również na lokalnej przedsiębiorczości. Jak wyjaśnił Paweł Gancarz, samorząd województwa aktywnie wspiera tych, którzy chcą zakładać i rozwijać swoje firmy. Kluczową rolę odgrywają tu wyspecjalizowane agencje, takie jak Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego czy Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Województwo aktywnie wspiera biznes na Dolnym Śląsku poprzez regionalne agencje, które oferują m.in. produkty pożyczkowe, dofinansowania i spotkania z ekspertami. W ofercie znajdują się nie tylko instrumenty finansowe, ale również wsparcie merytoryczne. Organizowane są spotkania i szkolenia, które dostarczają przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy do skutecznego poruszania się w świecie biznesu. Specjalne programy, jak te skierowane do firm z terenów powodziowych, pokazują, że pomoc jest dopasowana do realnych potrzeb regionu.

Paweł Gancarz, marszałek woj. Dolnośląskiego - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.