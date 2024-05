To on ma rozliczyć PiS w spółkach! Tusk wybrał nowego szefa MAP

Nowy minister rozwoju, Krzysztof Paszyk

- Ministrowie, którzy dzisiaj żegnają się z państwem w roli ministrów wykonali swoje zadanie, jakie postawiliśmy sobie - mówił premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

Tym samym ogłoszono kilka zmian w ministerstwach, jedną z nich było odejście ministra Krzysztofa Hetmana (Trzecia Droga - PSL) z resortu rozwoju i technologii. Zastąpi go Krzysztof Paszyk (Trzecia Droga - PSL).

- Parlamentarzysta z długim stażem, człowiek spokojny, wszyscy go bardzo cenią. Jesteśmy świadkami wielu emocji w naszym parlamencie, nie zawsze racjonalnym, ale czy można na nim polegać? To jest człowiek skała [...] będziemy razem pilnowali synergii między partiami koalicyjnymi, to będzie jego bezcenny wkład - powiedział o Paszyku szef rządu.

Kim jest nowy minister rozwoju i technologii, Krzysztof Paszyk?

Krzysztof Paszyk z zawodu jest prawnikiem, w 2005 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat związany z PSL, na początku był asystentem posłów partii, później wiceprezesem struktur wojewódzkich, szefem struktur w powiecie obornickim, członkiem rady naczelnej partii i radnym w sejmiku woj. wielkopolskiego. Był również zastępcą dyrektora w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku dostał się do Sejmu z list PSL w okręgu pilskim. Został sekretarzem klubu parlamentarnego PSL, pracował też w komisjach Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, sprawiedliwości i praw człowieka, oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Ponadto w 2017 roku był w komisji śledczej ds. Amber Gold.

W kolejnych wyborach parlamentarnych w 2019 roku, jak i w 2023 roku dostał się do Sejmu. W listopadzie 2023 roku został przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PSL-Trzecia Droga. Teraz zastąpi Krzysztofa Hetmana na stanowisku szefa resortu rozwoju i technologii.

Jaki majątek ma Krzysztof Paszyk?

Krzysztof Paszyk dostając się do Sejmu w 2023 roku musiał złożyć oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że poseł posiada dom o powierzchni 190 metrów kwadratowych o wartości 750 tys. wchodzący we współwłasność małżeńską. Oprócz tego ma działkę budowlaną o powierzchni 935 metrów kwadratowych, na której postawiony jest dom.

Oszczędności świeżo upieczonego ministra wynoszą nieco ponad 53 tys. zł. Do złożenia oświadczenia majątkowego w listopadzie w 2023 roku zarobił ponad 193 tys. zł brutto z pracy w Sejmie. Do tego otrzymał 36 tys. zł nieopodatkowanej diety parlamentarnej i 9,6 tys. zł opodatkowanej diety. Nowy minister rozwoju ma aż cztery kredyty w BNP Paribas. Dwa hipoteczne, jeden na kwotę 175 tys. zł, drugi na 90 tys. zł, oraz dwa kredyty konsumpcyjne na 750 zł i 7 tys. zł.

Minister jeździ Toyotą Verso z 2016 roku. W 2023 roku sprzedał również swoją Toyotę Yaris z 2017 roku za kwotę 54 tys. zł.

