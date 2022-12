i Autor: pixabay

Dopłaty do TV

Dopłata do telewizora i dekodera. Został miesiąc, by skorzystać

W tym roku w Polsce zmienił się standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dla ponad dwóch milionów osób oznaczało to, że jeśli chcą nadal odbierać telewizję naziemną, muszą kupić specjalny dekoder albo nowy telewizor. Można jednak wnioskować o dopłatę do telewizora i dekodera, jednak trzeba się spieszyć, bo czas na to jest do 31 grudnia 2022 r.