Dopłaty do najmu. Dla kogo nawet 1090 zł do wynajmowanego mieszkania?

Warunki i kwoty dopłat do najmu mieszkania. Tak otrzymasz dofinansowanie

Jak informuje na stronie BGK, aby skorzystać z dopłaty najpierw należy spełnić kryterium dochodowe. Według ustawodawcy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia

w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

a w dniu składania wniosku o dopłaty nie jesteś:

właścicielem ani współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania

osobą, której przysługuje - w całości lub w części - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny

właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział po zniesieniu współwłasności, obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie

Jak wylicza Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomościSzybko.pl, cytowana przez Infor.pl, "ustawodawca wyraźnie preferuje większe gospodarstwa domowe. Mogą one otrzymać miesięczną dopłatę do czynszu na poziomie ponad 1000 zł. Przykładowo, maksymalna wysokość dopłat dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego z Wrocławia wynosi obecnie 1 090 zł miesięcznie. W przypadku bezdzietnej pary, analogiczny limit maleje do 477 zł".

Aby otrzymać dofinansowanie najpierw należy zawrzeć umowę najmu, a później sprawdzić na stronie BGK listę gmin, które mają podpisaną umowę. Jeżeli tak, udajemy się do gminy i wypełniamy odpowiedni wniosek. Jak czytamy w Infor.pl, "to gmina w uchwale dotyczącej zasad naboru najemców wyznacza nie tylko maksymalną wysokość dochodu, ale również dodatkowe kryteria pierwszeństwa".

Lista gmin znajduje się tutaj.

Jak informuje BGK, po złożeniu wniosku, gmina zweryfikuje, czy spełniasz warunki do zastosowania dopłat. Następnie wyda decyzję administracyjną o przyznaniu lub nieprzyznaniu prawa do dopłat. W przypadku przyznania dopłat, wysokość czynszu zostanie pomniejszona o tę kwotę. Dopłata zostanie przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

Program zapewnia dopłaty do najmu przez okres wynoszący nawet 15 lat.