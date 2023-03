Dramat frankowiczów! Zapłacą najwyższą ratę w historii!

Miliardy euro z UE dla Polski zagrożone! Co z wypłatami 13. emerytur i 500 plus?

- Jeśli kurs franka utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego (4,7 zł), to rata, jaką będą płacić po aktualizacji, czyli mniej więcej za 3 miesiące, gdy SARON 3M w pełni będzie już uwzględniał dzisiejszą podwyżkę, będzie najwyższa w historii - mówi w rozmowie z Interia.pl Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Jak wylicza w przypadku kredytu we frankach udzielonego w styczniu 2008 r. na 30 lat, na 300 tys. zł z marżą 1,4 proc., rata kredytu wyniesie 2469 zł.

Bank centralny Szwajcarii zaczął zacieśnienie monetarne w czerwcu 2022 r., podnosząc wtedy pierwszy raz od 15 lat stopy procentowe z -0,75 na -0,25 proc. Od tego czasu główna stopa procentowa wzrosła o 2,25 pkt proc.

Według Interii, rośnie udział niespłacanych kredytów mieszkaniowych - głównie walutowych. Za danych Biura Informacji Kredytowej, do których dotarł portal wynika, że może to być związane ze wstrzymywaniem się klientów ze spłatą zobowiązań do czasu rozstrzygnięć prawnych. Jednocześnie posiadacze kredytów walutowych nie mają prawa do wakacji kredytowych, bo rząd ich z tej pomocy wykluczył.

