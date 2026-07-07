Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie doprowadziły do poważnego kryzysu paliwowego w Rosji.

Rosyjscy kierowcy masowo przerabiają swoje samochody na instalacje LPG, gdyż brakuje benzyny, a jej ceny gwałtownie rosną.

Warsztaty montujące gaz są przeciążone, a czas oczekiwania na usługę wynosi nawet kilka miesięcy.

Odkryj, dlaczego gaz stał się jedynym ratunkiem dla rosyjskich kierowców i jak to zmienia ich codzienność.

Kolejki nie tylko na stacjach. Warsztaty pękają w szwach

Rosyjscy kierowcy masowo przerabiają swoje samochody na gaz LPG. Powód jest prosty – benzyny zaczyna brakować, a jej ceny rosną. Jak informuje Reuters, w wielu regionach kraju tworzą się długie kolejki nie tylko na stacjach paliw, lecz także przed warsztatami montującymi instalacje gazowe.

Jegor Popow, właściciel jednej z moskiewskich firm zajmujących się montażem LPG, przyznał, że zainteresowanie usługami wzrosło kilkukrotnie.

Mamy listę oczekujących aż do września – powiedział.

Jeszcze większe oblężenie przeżywa firma Siergieja Miedwiediewa.

Otrzymaliśmy 276 telefonów w ciągu jednego dnia, ale mogliśmy obsłużyć tylko około 30–40 klientów – relacjonował przedsiębiorca.

Ukraina uderza w rafinerie. Rosja odczuwa skutki

Według agencji Reuters obecna sytuacja jest bezpośrednim skutkiem ukraińskich ataków dronowych na rosyjską infrastrukturę paliwową. Celem nalotów są przede wszystkim rafinerie, które odgrywają kluczową rolę w finansowaniu rosyjskiej machiny wojennej.

W ostatnich miesiącach ukraińska armia systematycznie uderzała w zakłady przetwarzające ropę. Efektem są niedobory paliwa odczuwalne praktycznie w całym kraju. Jednym z najgłośniejszych ataków był poniedziałkowy nalot na rafinerię w Omsku, położoną około 2,5 tys. kilometrów od granicy z Ukrainą. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego był to ostatni z 11 największych producentów benzyny w Rosji, który został trafiony przez drony.

Gaz nawet o dwie trzecie tańszy od benzyny

Dla wielu kierowców jedynym sposobem na ograniczenie kosztów staje się LPG. Jak podkreślają właściciele warsztatów, gaz jest obecnie znacznie łatwiej dostępny niż benzyna.

Nie ma kolejek, a ceny są o 50 proc., a nawet o dwie trzecie niższe niż ceny benzyny – wskazał Siergiej Miedwiediew.

Rosja od lat należy do światowych liderów wykorzystania LPG w motoryzacji. Z oficjalnych danych wynika, że w ubiegłym roku aż 54 proc. produkowanego gazu trafiało właśnie do samochodów.

Kierowcy szukają ratunku

Rosnące zainteresowanie instalacjami gazowymi pokazuje skalę problemów rosyjskiego rynku paliw. Jeszcze do niedawna montaż LPG był przede wszystkim sposobem na obniżenie kosztów eksploatacji auta. Dziś dla wielu kierowców staje się koniecznością, bo zdobycie benzyny jest coraz trudniejsze.

Sytuację dodatkowo komplikuje zapowiedziana przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 40-dniowa operacja wymierzona w rosyczną infrastrukturę, której celem ma być zwiększenie presji na Kreml i zmuszenie Rosji do zakończenia wojny.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]