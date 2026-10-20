Drastyczne cięcia w gigancie motoryzacyjnym. Volkswagen chce zamrozić płace do 2030 roku?

Drastyczne plany zarządu Volkswagena ujawnione

Jak poinformowali przedstawiciele pracowników koncernu, powołując się na ustalenia niemieckiego dziennika „Süddeutsche Zeitung”, zarząd planuje zamrożenie wynagrodzeń dla swoich pracowników na całym świecie. Decyzja ta ma obowiązywać aż do 2030 roku i potencjalnie dotyczyć około 660 tysięcy osób zatrudnionych w strukturach grupy globalnie.

Zgodnie z ujawnionymi dokumentami wewnętrznymi, dyrektywa dotycząca wdrożenia zasady „zerowych podwyżek” (ang. pay freeze) weszła w życie na początku czwartego kwartału 2026 roku. Kadra zarządzająca pionami personalnymi w różnych krajach otrzymała wytyczne, aby zawiesić dotychczasowe mechanizmy wzrostu płac i utrzymać stawki na poziomie z 2026 roku. Oznacza to całkowite odejście od dotychczasowej polityki firmy, która zakładała regularną waloryzację płac o wskaźnik inflacji oraz zdecentralizowane negocjacje zbiorowe.

Co decyzja koncernu oznacza dla pracowników w Polsce?

Globalna strategia oszczędnościowa Volkswagena budzi duży niepokój w Polsce, gdzie koncern jest jednym z kluczowych pracodawców w sektorze motoryzacyjnym. Największym podmiotem grupy w kraju jest spółka Volkswagen Poznań, która w czterech zakładach produkcyjnych (w Poznaniu, Swarzędzu oraz Wrześni) zatrudnia około 9,5 tysiąca osób. Kolejnym ważnym punktem na mapie jest fabryka silników Volkswagen Motor Polska w Polkowicach na Dolnym Śląsku.

Choć wytyczne płynące z centrali w Wolfsburgu mają charakter globalny, eksperci wskazują, że w Polsce ostateczne decyzje płacowe zależą od lokalnych układów zbiorowych pracy. W polskich zakładach działają silne związki zawodowe, takie jak NSZZ „Solidarność”, które regularnie negocjują warunki zatrudnienia. Niemniej jednak, globalne mrożenie płac do 2030 roku nakłada ogromną presję negocjacyjną na polskie zarządy spółek zależnych, co może drastycznie utrudnić walkę o jakiekolwiek podwyżki w nadchodzących latach.

Spadek realnych dochodów i cięcia benefitów

Wprowadzenie czteroletniego zamrożenia płac w warunkach utrzymującej się inflacji przełoży się bezpośrednio na spadek siły nabywczej pracowników. Według analiz przedstawionych przez niemieckie media, zatrudnieni w koncernie mogą stracić realnie nawet 10 procent swoich dochodów do końca dekady.

Nowe wytyczne zarządcze, mające obowiązywać od czwartego kwartału 2026 roku, nie ograniczają się jedynie do podstawowych stawek wynagrodzenia. Plan oszczędnościowy, określany w dokumentach jako „Group Target Picture”, zakłada również:

ograniczenie zmiennych składników wynagrodzenia,

redukcję premii rocznych oraz świadczeń dodatkowych,

ograniczenie przywilejów pracowniczych,

dalsze cięcia etatów i redukcję zatrudnienia.

Przedstawiciele koncernu odmówili oficjalnego komentarza w sprawie tych doniesień, określając je mianem spekulacji. Rzecznik prasowy zaznaczył jedynie, że właściwym forum do omawiania kosztów pracy będą nadchodzące tury rozmów ze związkami zawodowymi.

Związkowcy zapowiadają ostry opór

Reakcja przedstawicieli pracowników była natychmiastowa i niezwykle ostra. Globalna Rada Zakładowa oraz potężny niemiecki związek zawodowy IG Metall określiły plany zarządu jako „absurdalne” i „całkowicie nierealistyczne”. Związkowcy podkreślają, że warunki płacowe w Volkswagenie są ustalane przy stole negocjacyjnym, a nie drogą jednostronnych dekretów płynących z gabinetów zarządu.

IG Metall domaga się obecnie 5-procentowych podwyżek dla pracowników Volkswagena. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, ponieważ prezes koncernu, Oliver Blume, konsekwentnie realizuje najbardziej radykalną restrukturyzację w historii firmy, dążąc do przywrócenia marży operacyjnej na poziomie co najmniej 8 procent do 2030 roku. W ramach tych działań we wrześniu 2026 roku ogłoszono już plany redukcji kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie.

W samych Niemczech koncern zatrudnia około 275 tysięcy osób. Ponieważ obecne porozumienie płacowe wygasa z końcem grudnia 2026 roku, a obowiązek zachowania pokoju społecznego kończy się 1 stycznia 2027 roku, eksperci branżowi nie wykluczają masowych protestów i strajków na początku nadchodzącego roku. Podobne napięcia mogą przenieść się również do polskich fabryk, jeśli lokalne zarządy spróbują sztywno wdrożyć oszczędnościowe wytyczne z Wolfsburga.