Od 21 sierpnia 2026 r. maksymalne ceny paliw ponownie wzrosły: benzyna Pb95 kosztuje 6,52 zł/l, a diesel 7,56 zł/l.

Wzrosty cen są elementem rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który ma chronić portfele Polaków przed globalnymi podwyżkami cen ropy.

Do końca sierpnia 2026 r. w ramach pakietu CPN obowiązuje obniżona stawka VAT na paliwa z 23% do 8%.

Rządowe mechanizmy osłonowe i obniżony VAT wygasają 31 sierpnia, co grozi gwałtownym skokiem cen paliw już od września, jeśli program nie zostanie przedłużony.

Ile kosztuje paliwo od 21 sierpnia do 25 sierpnia 2026 roku?

Koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Kto planował tankowanie przed weekendem, musi przygotować się na wyższy rachunek. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, od piątku 21 sierpnia 2026 roku maksymalne ceny paliw są wyższe niż dzień wcześniej. To oznacza, że na żadnej stacji w Polsce nie powinniśmy zapłacić więcej, niż wskazują rządowe limity.

Nowe stawki wyglądają następująco:

benzyna Pb95 – 6,52 zł za litr (wcześniej 6,49 zł),

benzyna Pb98 – 7,33 zł za litr (wcześniej 7,30 zł),

olej napędowy (diesel) – 7,56 zł za litr (wcześniej 7,52 zł).

Podwyżki, choć liczone w groszach, są odczuwalne, zwłaszcza przy tankowaniu do pełna. Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia codziennie, a kolejne poznamy jeszcze w piątek. Określi ono stawki obowiązujące przez weekend i w poniedziałek.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej – co to jest i dlaczego go wprowadzono?

Obecne regulacje to efekt działania pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Rząd Donalda Tuska zdecydował się na jego wprowadzenie pod koniec marca tego roku. Była to bezpośrednia odpowiedź na gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowany konfliktem między USA i Izraelem a Iranem, który wybuchł 28 lutego.

Mechanizm jest prosty. Specjalna formuła określa, jaka może być cena maksymalna paliw na stacjach. Bierze pod uwagę średnią cenę hurtową, dolicza do niej akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę sprzedawcy (30 groszy na litrze) oraz podatek VAT. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej jest zagrożona karą finansową sięgającą nawet 1 miliona złotych. Dodatkowo, w ramach nowelizacji rozporządzenia przygotowanej przez ministra finansów, do końca sierpnia obowiązuje obniżona z 23 proc. do 8 proc. stawka VAT na benzynę i olej napędowy.

Co dalej z cenami paliw? Rządowy program wkrótce wygasa

Warto pamiętać, że tarcza chroniąca kierowców jest rozwiązaniem tymczasowym. Zarówno obniżony VAT, jak i mechanizm cen maksymalnych mają obowiązywać tylko do 31 sierpnia 2026 roku. Co to oznacza w praktyce? Jeśli rząd nie zdecyduje się na przedłużenie programu, od września ceny paliw mogą gwałtownie podskoczyć.

Powrót do standardowej, 23-procentowej stawki VAT sam w sobie będzie oznaczał dużą podwyżkę przy dystrybutorze. Do tego dojdzie uwolnienie cen, które zaczną w pełni zależeć od sytuacji na giełdach i decyzji właścicieli stacji.

Resort finansów szacuje, że dotychczasowy koszt programu CPN dla budżetu państwa wyniósł około 4,7 mld zł. Samo wznowienie obniżonego VAT-u na ostatnie dwa tygodnie sierpnia to wydatek rzędu 495 mln zł. Na razie rząd Donalda Tuska nie zadeklarował jasno, czy i w jakiej formie pomoc dla kierowców będzie kontynuowana po wakacjach. Wszystko zależy od stabilizacji na światowych rynkach ropy, a na to na razie się nie zanosi.

CENY PALIW NIE POWINNY ZASKAKIWAĆ?!