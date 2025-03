Donald Tusk obiecał przed wyborami drugą waloryzację. Ustawa wciąż nie jest wdrożona, ale emeryci jeszcze nic nie stracili

Zgodnie z obietnicą Donalda Tuska, nowy rząd miał wprowadzić drugą waloryzację, która byłaby uruchamiana po tym, jak w I połowie roku inflacja przekroczyłaby 5 proc. Rozwiązanie miało zaradzić na problem długiego oczekiwania na waloryzowanie świadczeń w obliczu rosnących cen, których koszty emeryci ponosili codziennie, oczekując wiele miesięcy na coroczną, marcową podwyżkę świadczeń.

W tej chwili przygotowany jest projekt wprowadzający drugą waloryzację. Decyzja o dodatkowej waloryzacji zapadałby po publikacji danych GUS za pierwsze dwa kwartały roku, a sama waloryzacja byłaby przeprowadzana 1 września. Na razie rząd jednak nie wprowadził ustawy, ale też emeryci nic nie stracili - bo w I połowie 2024 roku inflacja nie przekroczyła 5 proc., więc i tak nie dostaliby dodatkowej podwyżki.

W 2025 roku inflacja może przekroczyć 5 procent. Czy rząd zajmie się w końcu drugą waloryzacją?

Jednak w 2025 roku może być inaczej. Zgodnie z prognozami NBP inflacja w I połowie 2025 roku może wynieść 5,3 proc., czyli wystarczająco, żeby uruchomić mechanizm drugiej waloryzacji. Czy w związku z tym rząd zdecyduje się na interwencję?

Jak powiedziała minister ds. senioralnych Marzena Okła-Drewnowicz w rozmowie z "Faktem" rząd jest gotowy do szybkiego wdrożenia ustawy, w razie gdyby inflacja przekroczyła próg 5 proc.

Jak duże będą podwyżki dla seniorów, jeśli spełni się taki scenariusz? Sprawdziliśmy to biorąc pod uwagę dane NBP przyjmując 5,3 proc. inflacji. Wzrost wynagrodzeń (brany pod uwagę w wyliczaniu waloryzacji) przyjęliśmy z całorocznej prognozy NBP (nie ma prognozy na poszczególne kwartały), która wyniósł 8,9 proc.

Tym samym waloryzacja wyniosłaby 5,98 proc., a minimalna emerytura wzrosłaby we wrześniu 2025 roku z 1879,91 zł do 1991,34 zł (wzrost o 112,43 zł). Z kolei świadczenie wysokości 3800 zł (kwota zbliżona do średniej emerytury) wzrosłoby do 4027 zł (wzrost o 227 zł). Dokładne wyliczenia możecie sprawdzić w naszej galerii.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.