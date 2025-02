Wyższy wiek emerytalny albo podatki w górę. To nieuniknione w Polsce

Tusk ogłasza inwestycje Microsoftu w Polsce. 700 mln dolarów do 2026 roku

Rurexpol upada jednak związkowcy wciąż mają nadzieję na ratunek zakładu

- Rurexpol (…) to producent rur bez szwu o mniejszych średnicach (…) likwidacja zakładu wiąże się z utratą pracy przez blisko 260 pracowników po lutym 2025 roku – podaje solidarnosc.org.pl. Ostatnią nadzieją jest włączenie Rurexpolu w struktury Huty Częstochowa. Związkowcy apelują o to do Donalda Tuska.

Mirosław Motyka podkreślił, że za nami bardzo trudny rok. "Zamknięto zakłady produkujące rury stalowe bez szwu: Hutę Andrzej i Rurexpol. Choć walcownię Rurexpolu zamknięto definitywnie, związkowcy nadal walczą o jej utrzymanie." - dodał. Premier Tusk w reakcji na amerykańską decyzję powiedział, że "nie panikujemy, ale dobrze się przygotowujemy do ewentualnych konsekwencji wyższych ceł".

Upadek Alchemii, której częścią jest Rurexpol, obywa się etapami

- Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Zarząd spółki zależnej Alchemia S.A. w dniu 20 maja 2024 roku, podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji oddziału Alchemia Spółka Akcyjna Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem (…) Oddział Walcownia Rur Andrzej w 2023 roku miał 183 mln złotych przychodów ze sprzedaży (w 2022 odpowiednio: 281 mln złotych) – to treść komunikatu wydanego przez spółkę.

- Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna podjął decyzję o zamiarze rozpoczęcia procesu likwidacji, mając na uwadze m.in. przewidywaną utratę zdolności Oddziału do konkurowania na rynku, z uwagi na przestarzałą technologię produkcyjną, wysokie koszty utrzymywania działalności produkcyjnej Oddziału i przewidywany stały wzrost tych kosztów, nieuzasadnione technologicznie i ekonomicznie zwiększanie nakładów na remonty i unowocześnianie technologii produkcji – to inny z komunikatów spółki Boryszew.

