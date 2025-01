Duża polska fabryka może zbankrutować. Winne błędy w zarządzaniu?

Tak wjedziesz do Wielkiej Brytanii. Nowy obowiązek dla podróżnych

- We wrześniu 2020 roku Agencja Rozwoju Przemysłu sfinalizowała umowę zakupu od RAFAKO S.A., spółki celowej zarejestrowanej pod nazwą RAFAKO EBUS Sp. z o.o. Tym samym ARP przejęła kontrolę nad realizowanym dotąd przez RAFAKO S.A. projektem konstrukcyjno – technologicznym, polegającym na opracowaniu, homologacji i rozpoczęciu seryjnej produkcji innowacyjnego autobusu elektrycznego. Autobus elektryczny ARP E-VEHICLES to efekt wielu lat prac badawczych i koncepcyjnych doświadczonego zespołu polskich inżynierów i konstruktorów firmy RAFAKO EBUS. Aktualna oferta obejmuje zeroemisyjne autobusy elektryczne z przeznaczeniem do komunikacji – podaje strona spółki. Jednak realia biznesowe nie są tak optymistyczne jak powyższy opis.

- Pomimo zatwierdzającej dokapitalizowanie uchwały zarządu ARP z kwietnia 2024 roku, proces ten nigdy nie został sfinalizowany. W rezultacie spółka znalazła się w trudnej sytuacji, bez środków na dalsze funkcjonowanie - podkreśla cytowany przez money.pl Piotr Śladowski, były prezes ARP E-Vehicles.

Rynek pojazdów elektrycznych przeżywa trudny okres

– Obecna sytuacja w branży motoryzacyjnej nie jest tak optymistyczna, jak zakładano. Choć Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku, realizacja tego założenia stoi pod dużym znakiem zapytania. Dane wskazują, że sprzedaż samochodów elektrycznych zarówno w Europie, jak i w Polsce, nie rozwija się w tak dynamicznym tempie, jak wcześniej prognozowano. W niektórych krajach, np. w Niemczech, odnotowano nawet dwucyfrowe spadki. W 2026 roku zapowiedziano przeprowadzenie oceny postępów i skutków planowanych regulacji, co może doprowadzić do zmian w pierwotnych założeniach – mówi Tomasz Czarnecki, Neptis SA.