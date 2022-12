Dodatkowe dwa dni wolne na rzecz opieki nad dzieckiem

Według art.188 Kodeksu Pracy w 2022 r. pracujący rodzic może skorzystać z dwóch dni wolnych lub 16 godzin w celu opieki nad dzieckiem. Jaki ważny wymóg musi być spełniony? Przede wszystkim dziecko nie może mieć skończonych 14 lat. Opiekę nad nim może jednak sprawować wyłącznie jeden rodzic w tym samym czasie. Rodzice mogą się podzielić opieką na zasadzie jeden dzień na rodzica lub tylko jeden rodzic skorzysta z dwóch dni wolnych. Co ważne, niebrany jest pod uwagę fakt, czy są oni małżeństwem, czy jedynie prawnymi opiekunami lub pozostają w separacji. Staż pracy także nie gra tutaj żadnej roli. Trzeba jednak wiedzieć, że dwa dni opieki przysługują nie tylko na jedno dziecko, ale na wszystkie, nie może zatem być sytuacji, kiedy to na każde dziecko rodzic będzie brał po dwa dni wolnego.

Podczas opieki nad dzieckiem, pracownikowi wciąż przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 100 proc.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem. Przywilej tylko do 31 grudnia

Rodzice mogą skorzystać z tego przywileju tylko do końca tego roku. Jak mogą złożyć wniosek? Należy dostarczyć go do pracodawcy i to właśnie od niego zależy, czy pracownik będzie mógł wziąć dodatkowe dni wolne. Nie powinno jednak dojść sytuacji, kiedy to pracodawca wniosek odrzuca, nie mając ku temu żadnym podstaw. Przy składaniu wniosku trzeba natomiast ustalić wspólnie z pracodawcą termin.

