Dwa koncerty Beyonce w Warszawie. Ile artystka na tym zarobi?

Beyonce. Gigantyczny majątek amerykańskiej wokalistki

W 2023 roku Beyonce wyruszyła w trasę koncertową zatytułowaną "Renaissance". Zgodnie z szacunkami magazynu "Forbes" amerykańska wokalistka zarobi na niej około 2 100 000 000 dolarów. W 2022 roku majątek Beyonce był szacowany na około 500 000 000 dolarów. Majątek jej męża przekroczył 1 000 000 000 dolarów. Można pokusić się o stwierdzenie, że po zakończeniu trwającej trasy koncertowej, dane będą wymagały znaczącej aktualizacji.

Beyonce przyczyniła się do wzrostu inflacji w Szwecji?

Ciekawym zjawiskiem są nie tylko zarobki artystki ale również to, jak jej obecność wpływa na ceny. Ekonomiści zwracają uwagę na przypadek Szwecji. Gdy piosenkarka zawitała do Sztokholmu, jej fani (określani mianem "Beyhive") bardzo tłumnie wypełnili szwedzkie hotele co przyczyniło się do...niewielkiego wzrostu inflacji w Szwecji.

"Zasadniczo jej fani wypełnili hotele w promieniu około 65 km wokół Sztokholmu. Zjawisko to przyczyniło się do wzrostu inflacji w kraju o ok. 0,2 pkt proc." - zauważył cytowany przez portal "Business Insider" Michael Grahn, ekonomista z Danske Bank, w wywiadzie dla "The Wall Street Journal".

Jako kolejny przykład można wskazać kwestie londyńskich hoteli o których pisze "The Guardian". "Z jednego z hoteli w Londynie musiały wyprowadzić się bezdomni, dla których lokale zarezerwowała rada miejska. Hotel wolał skorzystać na nawale turystów związanym z koncertami" - przytacza "BI".

Beyonce na dwóch koncertach w Polsce

Chociaż w Polsce nie słychać o aż takim szaleństwie, warto zwrócić uwagę, że wszystkie bilety na obie daty koncertu zostały wyprzedanej. Również te najdroższe w cenie rzędu 11 000 zł. Amerykańska wokalistka zagra dwa koncerty na warszawskim Stadionie Narodowym. Daty koncertów to 27 i 28 czerwca 2023 roku.

