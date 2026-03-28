Kto dokładnie dostanie 13. emeryturę w 2026 roku i na jakich zasadach

Dlaczego zbieg świadczeń ZUS i KRUS nie oznacza podwójnej wypłaty

Ile wynosi „trzynastka” netto i brutto – i skąd biorą się różnice w kwotach

Kiedy konkretnie pieniądze trafią na konto – daty wypłat w kwietniu 2026

13. emerytura 2026 – czy można dostać ją dwa razy?

Na pierwszy rzut oka logika wydaje się prosta. Skoro 13. emerytura przysługuje do każdego świadczenia, to dwa świadczenia powinny dać dwie wypłaty. Tak jednak nie jest.

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne: 13. emerytura przysługuje na osobę, a nie na świadczenie. Nie ma znaczenia, ile świadczeń pobiera senior. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest tylko raz.

Dotyczy to każdego przypadku zbiegu świadczeń, w tym:

emerytury i renty,

dwóch świadczeń z różnych systemów – np. ZUS i KRUS,

renty rodzinnej i innego świadczenia.

Zbieg świadczeń a 13. emerytura – co mówi ustawa?

Podstawą prawną jest art. 3 ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Przepis stanowi wprost: w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia przysługuje jedno dodatkowe świadczenie pieniężne.

To nie jest interpretacja urzędnicza. To literalny zapis ustawy, który zamyka dyskusję.

Co więcej, decyzję o wypłacie podejmuje jeden organ. W praktyce najczęściej jest to ZUS, który koordynuje całość – niezależnie od tego, skąd pochodzi drugie świadczenie.

13. emerytura z ZUS i KRUS – jak wygląda wypłata przy dwóch świadczeniach?

To jeden z najczęstszych scenariuszy budzących wątpliwości. Senior pobiera emeryturę z ZUS i rentę z KRUS – albo odwrotnie. Czy obie instytucje wypłacą „trzynastkę"?

Nie. Jedna instytucja przejmuje wypłatę i robi to tylko raz.

W praktyce wygląda to tak:

ZUS koordynuje wypłatę – nawet jeśli drugie świadczenie pochodzi z KRUS,

senior nie musi składać żadnego wniosku – pieniądze trafiają automatycznie,

nie ma możliwości „podwójnego bonusu" – przepisy wprost tego zabraniają.

Ile wynosi 13. emerytura 2026 – netto i brutto?

Wysokość 13. emerytury jest co roku równa minimalnej emeryturze po waloryzacji. W 2026 roku kwoty wynoszą:

1978,49 zł brutto – tyle wynosi świadczenie,

ok. 1794 zł netto – dla seniorów z niższymi świadczeniami,

ok. 1620–1700 zł netto – dla seniorów z wyższą emeryturą.

Skąd różnice w kwocie netto? Decyduje podatek dochodowy. Osoby z wyższymi świadczeniami zapłacą zaliczkę na PIT, co obniża realną wypłatę.

Nawet jedna „trzynastka” to jednak realny zastrzyk gotówki – szczególnie przed świętami wielkanocnymi.

Terminy wypłat 13. emerytury w kwietniu 2026 – kiedy pieniądze trafią na konto?

ZUS wypłaca 13. emeryturę razem z podstawową emeryturą lub rentą. W tym roku część terminów została przesunięta ze względu na święta.

Najważniejsze daty wypłat 13. emerytury w 2026 roku:

1 kwietnia – pierwsze wypłaty,

3 kwietnia – przyspieszone wypłaty za 5 i 6 kwietnia,

10, 15, 20 kwietnia – kolejne transze,

24 kwietnia – wypłata za 25 kwietnia.

Wielu seniorów otrzyma pieniądze jeszcze przed Wielkanocą. Nie trzeba składać żadnych dokumentów – świadczenie trafia automatycznie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2021 poz. 1808) – art. 3.

