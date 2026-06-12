Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę aż 75 modeli sprzętu sportowego dla dzieci, w tym rowerki biegowe, hulajnogi i kaski.

Kluczowy wniosek jest alarmujący: wiele popularnych produktów ma groźne wady konstrukcyjne, takie jak ostre krawędzie, niestabilne elementy czy niebezpieczne szczeliny.

Dowiedz się, jakich konkretnie usterek szukali inspektorzy i na co zwrócić uwagę w sklepie, aby nie narazić swojego dziecka na poważny uraz.

UOKiK ostrzega rodziców: Ten sprzęt może być groźną pułapką

Letni prezent dla dziecka może okazać się niebezpieczną pułapką. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował właśnie wyniki kontroli, które powinny zapalić czerwoną lampkę u każdego rodzica planującego zakup hulajnogi czy rowerka. Inspektorzy laboratoryjni przeanalizowali 75 modeli popularnego sprzętu i odkryli, że w wielu z nich kryją się poważne zagrożenia. Okazało się, że z pozoru bezpieczne pojazdy mogą mieć niestabilną konstrukcję, która grozi upadkiem nawet podczas spokojnej jazdy. To jednak nie wszystko – w niektórych modelach znaleziono ostre krawędzie i wystające elementy, które przy kontakcie ze skórą dziecka mogą prowadzić do bolesnych skaleczeń.

Kontrolerzy zwrócili również uwagę na pozornie drobne, ale niezwykle groźne detale. Chodzi o wszelkiego rodzaju szczeliny i otwory w konstrukcji, w których małe palce dziecka mogą zostać uwięzione i zmiażdżone. Tego typu wady są niedopuszczalne w produktach przeznaczonych dla najmłodszych, a ich obecność świadczy o rażących zaniedbaniach producentów. Badania objęły szeroki przekrój sprzętu: od rowerków trójkołowych i biegowych, przez hulajnogi dziecięce, aż po modele sportowe. Skala nieprawidłowości pokazuje, że czujność podczas zakupów jest absolutnie kluczowa.

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W całym raporcie znalazł się jednak jeden pozytywny akcent, który przynosi pewną ulgę. O ile jakość samych pojazdów budzi poważne zastrzeżenia, o tyle kaski ochronne dla dzieci wypadły w testach wzorowo. Wszystkie badane modele spełniły rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Pomyślnie przeszły próby wytrzymałościowe i testy sprawdzające ich zdolność do absorbowania energii podczas uderzenia. To kluczowa informacja, która potwierdza, że certyfikowany kask jest absolutną podstawą bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. UOKiK przypomina, że noszenie go jest prawnym obowiązkiem dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Nawet najbezpieczniejszy rowerek nie wyeliminuje ryzyka upadku, a solidny kask może uratować zdrowie, a nawet życie.

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Jak świadomie wybrać sprzęt dla dziecka?

Wyniki kontroli nie oznaczają, że mamy całkowicie rezygnować z zakupu hulajnogi czy rowerka. To sygnał, by podejść do tego zadania ze znacznie większą rozwagą. Przede wszystkim, nie kieruj się wyłącznie ceną i wyglądem. Poświęć w sklepie kilka minut na dokładne obejrzenie produktu. Sprawdź, czy konstrukcja jest stabilna, czy żaden element się nie chwieje. Przesuń dłonią po ramie i kierownicy, upewniając się, że nie ma tam żadnych ostrych krawędzi ani wystających śrub. Zwróć też uwagę na małe otwory i szczeliny – jeśli masz wątpliwości, czy palec dziecka nie mógłby w nich utknąć, lepiej poszukaj innego modelu. Twoja czujność to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa dla Twojej pociechy.

Raport UOKiK na temat rowerów i hulajnóg znajdziesz tutaj

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