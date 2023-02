i Autor: Shutterstock Pizza z brukselką to ciekawy zestaw smaków, łatwa do przygotowania

Ceny pizzy

Dzień Pizzy 2023. Inflacja pożera pizzę błyskawicznie. Tak drożeje pizza

Dziś międzynarodowy dzień pizzy. Z tej okazji statystycy Eurostatu przyjrzeli się jej cenom. Wnioski, do których doszli nie napawają optymizmem. I choć miłośnicy pizzy w Polsce mają powody do narzekań, to jak wskazuje portal bankier.pl ich portfele nie cierpią tak bardzo, jak mieszkańców kilku innych państw Unii Europejskiej.