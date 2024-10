Dzień Poczty Polskiej. Ile zarabia listonosz w Polsce?

Ile zarabia listonosz?

18 października przypada Dzień Poczty Polskiej. Niestety, wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej są bardzo niskie. Na alarm biją związkowcy, którzy już na początku roku alarmowali o skandalicznie niskich zarobkach listonoszy. Związkowcy informowali jeszcze zimą, że władze spółki jednostronnie zadecydowały wówczas, że stawka rekrutacyjna i minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4023 zł – czyli o 219 zł mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce (od 1 stycznia najniższa krajowa wynosi 4242 zł brutto). Wszystko wskazuje na to, że pomimo zmiany władzy w spółce, walka o podwyżki trwa.

Zarząd Poczty Polskiej przedstawił w poniedziałek 14 października 2024 roku projekt nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Proponuje się zrównanie minimalnego wynagrodzenia w spółce z poziomem płacy minimalnej. Przedstawiony w poniedziałek projekt nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) zakłada m.in. "przywrócenie znaczenia wynagrodzenia zasadniczego" - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Poczta Polska.

Podwyżki pensji w Poczcie Polskiej

"Jest to kluczowa zmiana, gdyż pozwala Poczcie Polskiej wprost wywiązać się z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego. Zgodność z przepisami uzyskiwano głównie poprzez uwzględnianie do wyliczeń kwoty premii regulaminowej" - poinformowano w komunikacie. Założenie to przy obecnych uwarunkowaniach spółki ma oznaczać, według zarządu Poczty, "realny wzrost wynagrodzenia dla 31 proc. pracowników". Z kolei urynkowienie wewnętrznego modelu wyceny stanowisk ma mieć wpływ na wzrost wynagrodzeń kolejnych ok. 43 proc. zatrudnionych.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Zatrudnia ok. 62 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju.

