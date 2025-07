Z tego artykułu dowiesz się:

Kto obejmie kluczowe stanowiska w otoczeniu Nawrockiego

Jakie ustawy prezydent elekt planuje złożyć w pierwszej kolejności

Ile będą kosztować podatkowe propozycje nowego prezydenta

Jak przebiega współpraca z obecnym rządem

Karol Nawrocki intensywnie kompletuje skład swojej kancelarii i przygotowuje się do rozpoczęcia prezydentury. Jak ustalił money.pl, prezydent elekt planuje złożyć co najmniej 5-6 projektów ustaw w ciągu pierwszych dwóch tygodni swojej kadencji, a cały pakiet legislacyjny obejmuje ponad 20 projektów.

Nowe twarze w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Z ustaleń money.pl wynika, że jeszcze w tym tygodniu poznamy skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod kierownictwem Nawrockiego.

"Na pewno będzie pozytywne zaskoczenie" - ucina rozmówca z otoczenia Nawrockiego, podaje money.pl. Nasi rozmówcy zbliżeni do prezydenta elekta nie chcą jednak zdradzać więcej szczegółów personalnych.

Aktualnie szefem BBN jest gen. broni Dariusz Łukowski, który objął stanowisko w lutym 2025 roku. Jego poprzednik Jacek Siewiera, który zaangażował się w kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego, nie może liczyć na przychylność ze strony środowiska PiS. "Teraz co najwyżej może liczyć na funkcję komendanta straży miejskiej w Warszawie" - ironizuje rozmówca związany z Karolem Nawrockim, cytuje money.pl.

Dwutorowa strategia legislacyjna

Współpracownicy Nawrockiego dzielą przygotowywane projekty ustaw na dwie grupy - podaje money.pl. Pierwsza obejmuje ustawy realizujące zapowiedzi kampanijne prezydenta elekta, druga to kwestie, które będą miały na celu "sprawdzenie" obecnego rządu, w tym realizację tzw. 100 konkretów.

W pierwszej kolejności przedstawiony ma być projekt dotyczący CPK, pakiet "ustaw rozwojowych" dotyczących dużych inwestycji oraz spraw podatkowych. Wcześniej rozważano objęcie wszystkich projektów jedną ustawą "Tak dla rozwoju", ale ostatecznie będą to oddzielne projekty - informuje money.pl.

Pakiet podatkowy za 19 miliardów złotych

W pakiecie podatkowym Nawrocki chce zgłosić pomysły zapowiadane w kampanii, w tym:

PIT 0 dla rodzin z dziećmi (zwolnienie do 140 tys. zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej dwoje dzieci)

Ulgę prorodzinną dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem

Podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł

Likwidację podatku Belki do poziomu 140 tys. zł dochodu rocznego

Waloryzację emerytur minimum o 150 zł

Cały pakiet podatkowy Nawrockiego kosztowałby państwo około 19 miliardów złotych - wylicza money.pl.

Mamy świadomość, co może odpowiedzieć rząd: że opozycyjny prezydent spotka się z zarzutem, że źle to skalkulował i nie ma pieniędzy na realizację jego obietnic. Tylko że wtedy chcielibyśmy poznać kalkulacje resortu finansów. Bo z naszych kalkulacji wynika, że jesteśmy w stanie zrealizować obietnice Karola Nawrockiego. Mamy pomysł, jak je znaleźć, np. poprzez uszczelnienie VAT

- przekonuje współpracownik Karola Nawrockiego w rozmowie z money.pl.

Sprawdzian dla rządu Tuska

Nawrocki planuje również złożyć projekty mające na celu sprawdzenie intencji rządu. Przede wszystkim chodzi o obietnicę podwyższenia kwoty wolnej z 30 do 60 tys. zł, co miałoby kosztować ponad 50 miliardów złotych - podaje money.pl.

Aktualnie rozważanych jest kilka wariantów tego projektu - nie musi to być prosta propozycja podniesienia kwoty wolnej do wymiaru obiecanego przez KO w kampanii 2023 roku. Może to być stopniowe podnoszenie, mechanizm wyłączający lub ograniczenie ulgi do określonych grup społecznych.

Reakcja rządu koalicyjnego

Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewniał podczas wtorkowej konferencji, że zapowiedzi prezydenta elekta nie wpływają na legislacyjne plany rządu.

Na razie wiemy o zapowiedziach prezydenta. Jak będą konkretne projekty ustaw, to pytanie w pierwszej kolejności do marszałka sejmu i do Sejmu. Nas to nie zwalnia z rzetelnej pracy. Jak wpłyną do Sejmu, będziemy się do nich odnosić

- mówił Szłapka, cytuje money.pl.

Pierwsze kontakty z MSZ

Choć do zaprzysiężenia nowego prezydenta pozostał ponad miesiąc, już nawiązywane są pierwsze kontakty z rządem. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przesłał list do Nawrockiego, deklarując gotowość do współpracy.

Zaoferowaliśmy przedstawienie prezydentowi elektowi głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Oczywiście nie narzucamy się, to z naszej strony gest kurtuazji

- mówił Sikorski w wywiadzie dla radiowej Trójki, podaje money.pl.

Osoba z otoczenia Nawrockiego ujawnia money.pl, że list został odebrany w ambiwalentny sposób: "Z jednej strony należy docenić chęć do współpracy ponad podziałami politycznymi. Z drugiej strony minister Sikorski stwierdza w tym piśmie, że w razie czego do dyspozycji są jego zastępcy czy dyrektorzy w MSZ. Tym samym wysyła sygnał, że Karol Nawrocki może rozmawiać z podwładnymi Sikorskiego, ale niekoniecznie z nim samym".

Prezydent elekt spotkał się także z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa dotyczyła przejęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP oraz organizacji święta Wojska Polskiego - informuje money.pl.

Najważniejsze dla Ciebie:

Nawrocki złoży ponad 20 projektów ustaw, z czego pierwsze 5-6 w ciągu dwóch tygodni prezydentury

Pakiet podatkowy prezydenta elekta będzie kosztował budżet około 19 miliardów złotych

Skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu

Pierwsze kontakty z rządem już się rozpoczęły, choć nie wszystkie są oceniane pozytywnie

MÓDLMY SIĘ ZA NAWROCKIEGO, BO PREZYDENTURA TO NIE JEST FAJNA PRACA | Poranny Ring 2025 06 18 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.