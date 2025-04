Ponad 1 mln zł ekstra do emerytury! Tyle uzbierali w ramach PPK

W środowy [02.04.2025] wieczór prezydent USA Donald Trump ma przedstawić szczegóły nowej polityki celnej USA. Jak wynika z wielu wypowiedzi polityka, planem jest nałożenie ceł na "wszystkie" państw handlujące ze stanami, choć często buńczuczne zapowiedzi prezydenta USA zweryfikuje ostateczne ogłoszenie decyzji.

Jak czytamy w "Pulsie Biznesu", polityka celna USA, w pewnym sensie przypominająca nakładanie sankcji na inne kraje, może przebiegać w kilku wariantach. PIE przygotował trzy scenariusze potencjalnych działań celnych amerykańskiej administracji. Najłagodniejszy zakłada utrzymanie ceł na stal i aluminium oraz 20-procentowe cło na towary z Chin. Bardziej agresywny scenariusz zakłada dodatkowo nałożenie ceł na sektor motoryzacyjny (25 proc.). Najostrzejszy scenariusz to eskalacja wojny handlowej między USA a Unią Europejską, z 25-procentowymi cłami na wszystkie produkty importowane z UE.

Wpływ tych "sankcji celnych" na polską gospodarkę zależy od tego, który scenariusz się zrealizuje. W najłagodniejszym wariancie, PKB Polski zmniejszyłby się o około 0,11 proc. W scenariuszu rozszerzonym o sektor motoryzacyjny spadek wynosi od 0,12 do 0,15 proc. Najbardziej w polską gospodarkę uderzyłaby ostra wojna handlowa między USA a UE. W takim przypadku polski PKB mógłby się zmniejszyć nawet o 0,38-0,43 proc.

Choć Stany Zjednoczone są dopiero ósmym partnerem eksportowym Polski, ich znaczenie dla naszej gospodarki jest większe niż mogłoby się wydawać. Autorzy raportu PIE zaznaczają, że USA są drugim po Niemczech odbiorcą polskiej wartości dodanej, a ok. 7 proc. wartości dodanej (około 23 mld dolarów) w polskim eksporcie trafia właśnie do amerykańskiej gospodarki. Łącznie ok. 2,6 proc. PKB Polski jest wytwarzane dzięki popytowi amerykańskiemu na polskie produkty i usługi.

- Wpływ na Polskę nie jest znaczący, jednak w każdym scenariuszu jest on negatywny dla polskiego PKB. Większym ryzykiem może być niepewność na rynku oraz wpływ na poszczególne sektory - mówi cytowana przez "PB" Aleksandra Sojka, starsza analityczka Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Najbardziej ucierpi polski sektor górnictwa i wydobycia, dla którego spadek eksportu może sięgnąć 3-4 proc. Drugim sektorem narażonym na negatywne konsekwencje są usługi transportowe, które mogą doświadczyć spadku eksportu o około 1,5 proc. W najostrzejszym scenariuszu, praktycznie wszystkie sektory polskiej gospodarki odnotowałyby spadek eksportu w zakresie od 0,5 do 4 proc.

Jak podkreślają eksperci PIE jednym ze sposobów ograniczenia potencjalnych kosztów gospodarczych jest szukanie nowych rynków zbytu. Polska gospodarka mogłaby niwelować skutki ceł eksportując na inne rynki.

