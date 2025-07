Dziś rozpocznie się lipcowe posiedzenie RPP. Co ze stopami procentowymi?

RPP przed dylematem: Co z przyszłością stóp procentowych?

Dziś (1 lipca) rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści przewidują utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych. Argumentem za tym ma być niespodziewane przyśpieszenie inflacji z majowego 4 proc. rok do roku do 4,1 proc. rdr w czerwcu. Jak pisze Business Insider, to wstępny odczyt, ale raczej będzie argumentem za utrzymaniem obecnych stóp procentowych.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że członkowie RPP wstrzymają się z dalszymi ruchami do września, gdy będzie znany projekt budżetu państwa na 2026 rok oraz najprawdopodobniej dane o inflacji za lipiec i sierpień. Do tego czasu powinny wyjaśnić się również kwestie związane z ustawą mrożącą ceny energii.

Po 19 miesiącach utrzymywania poziomu stóp procentowych, w maju 2025 RPP obniżyła stopy procentowe o 0,50 pkt proc., sprowadzając stawkę referencyjną do 5,25 proc. W czerwcu stopy pozostały bez zmian.

Ekonomiści spodziewają się kolejnych obniżek stóp procentowych dopiero na jesień

Większość ekonomistów skłania się ku tezie, że lipcowe posiedzenie przyniesie kolejną przerwę w cyklu obniżek stóp procentowych.

Ekonomiści Banku Pekao uważają, że po ostatnich danych o inflacji szanse na obniżkę stóp w lipcu są minimalne. Spodziewają się jednak, że w trzecim kwartale inflacja CPI spadnie do poziomów bliskich celowi inflacyjnemu (2,5 proc.) dzięki efektom bazowym.

Według ekonomistów PKO BP wyższa od oczekiwań inflacja utwierdzi RPP w decyzji o utrzymaniu stóp procentowych. Oczekują oni dwóch obniżek stóp NBP po 0,25 pkt proc. w 2026 roku, we wrześniu i listopadzie. W kwartalniku ekonomiści PKO BP wskazali, że oczekują w 2026 r. trzech obniżek po 0,25 pkt proc., co sprowadziłoby stopę referencyjną do 4 proc. na koniec przyszłego roku. Zaznaczyli jednak, że bilans czynników ryzyka jest przesunięty w górę. Główne czynniki niepewności dla ich scenariusza to kształt polityki fiskalnej, kształtowanie się cen ropy naftowej i żywności, kształtowanie się kursu złotego i zmienna retoryka RPP.

Ekonomiści Citi Handlowego ocenili, że w czerwcu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian i jednocześnie przewodniczący RPP wyraźnie zaostrzył swój ton. Oczekują oni przejścia RPP do kroków o 0,25 pkt proc. i wznowienia cyklu we wrześniu. Zakładają, że na koniec przyszłego roku stopa referencyjna spadnie do 4,25 proc., choć wycena krzywej FRA sugeruje stopę referencyjną na koniec 2026 r. w okolicy 3,75 proc.

Z kolei ekonomiści ING Banku Śląskiego RPP twierdzą, że jest przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, ale szanse na obniżki stóp w najbliższym czasie są niewielkie. Spodziewają się cięć w krokach po 0,25 pkt proc. we wrześniu i listopadzie. Na koniec 2025 r. oczekują stopy referencyjnej na poziomie 4,75 proc., a w 2026 r. redukcji do 4,25 proc.

Co ciekawe eksperci z Credit Agricole Bank Polska oczekują cięcia stóp procentowych jeszcze w lipcu - o 0,25 pkt proc. Ich zdaniem argumentem będzie spadek inflacji w lipcu, oraz decyzja o przedłużeniu zamrożonych cen energii. Cały czas mają jednak na uwadze wypowiedzi członków RPP, które wskazują na to, że stopy procentowe w lipcu pozostaną bez zmian.

