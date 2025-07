Wielkie porządki z Lidlem

Niektóre czynności są nieuniknione, jak regularne ścieranie kurzu czy usuwanie śladów po stopach z podłogi. Sprzątanie nie musi być jednak uciążliwym obowiązkiem. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, które przemienią nawet mycie podłóg w satysfakcjonujący rytuał. W nowej ofercie Lidla, dostępnej od 3 lipca, pojawią się rozwiązania, które pomogą w walce z codziennym bałaganem – komfortowo, efektywnie i bez brudzenia rąk.

Zestaw do sprzątania Vileda® Ultramax – komfort i wygoda

Do codziennych porządków idealny będzie zestaw do sprzątania Ultramax Vileda®, dostępny za 99 zł/zestaw. W skład kompletu wchodzi wiadro, mop oraz nakładka z mikrofibry. Całość została zaprojektowana tak, aby maksymalnie uprościć mycie podłóg, bez konieczności ich dotykania. System wyciskania umożliwia pracę bez moczenia dłoni, a elastyczna głowica pozwala dotrzeć nawet pod meble. Zestaw doskonale sprawdzi się przy panelach, terakocie, płytkach, a nawet delikatnych podłogach drewnianych.

Mop parowy Silvercrest® 2 w 1 – szybka dezynfekcja

Kiedy potrzebna jest dokładniejsza dezynfekcja, Lidl proponuje w promocji mop parowy 2 w 1, 1500 W SILVERCREST® tańszy o 60 zł, za 139 zł/zestaw. To nie tylko mop, ale prawdziwy sprzymierzeniec w walce z zabrudzeniami, gotowy do pracy w zaledwie 30 sekund. Urządzenie posiada składany uchwyt, zbiornik na wodę o pojemności ok. 350 ml oraz zestaw praktycznych końcówek: do mebli tapicerowanych, podłóg, dywanów, narożników, szyb i wielu innych powierzchni. Produkt dostępny będzie również online na lidl.pl.

Szczotka parowa Silvercrest® – odświeżanie ubrań bez deski

Dodatkowo od 3 do 10 lipca w ofercie znajdzie się propozycja idealna dla tych, którzy chcą szybko odświeżyć ulubioną koszulę czy sukienkę bez wyciągania deski do prasowania. Szczotkę parową, 1400 W SILVERCREST® dostaniemy 20 zł taniej z aplikacją Lidl Plus, za 69 zł/zestaw. Wystarczy aktywować kupon i zeskanować aplikację przy kasie lub kupić online! Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po około 15 minutach, posiada wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 250 ml, a w zestawie znajduje się nasadka do prasowania sztywniejszych tkanin. Szczotka jest bezpieczna dla wszystkich materiałów i nie wymaga użycia deski – idealna na szybkie poprawki tuż przed wyjściem!

