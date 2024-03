Dziura w budżecie państwa. Zatrważające dane za luty

MF: deficyt budżetu po lutym wyniósł 7,84 mld zł

Deficyt budżetu państwa po lutym wyniósł 7,84 mld zł, czyli 4,3 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok – podało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie. Na koniec stycznia budżet notował 13,7 mld zł nadwyżki.

MF poinformowało, że w okresie styczeń - luty 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 104,0 mld zł, co stanowi 15,2 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Dochody tegoroczne były wyższe o ok. 10,9 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (kiedy wyniosło 93,1 mld zł).

Dochody podatkowe wyniosły 93,5 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2023 r. o ok. 9,8 mld zł. Dochody z podatku VAT wyniosły 54,3 mld zł i były wyższe o ok. 10,7 mld zł ( czyli o 24,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2023 r., dochody z podatku akcyzowego wyniosły 13,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 4,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2023 r. Dochody z CIT wyniosły 8,8 mld zł i były niższe o 1,3 mld zł, czyli o 12,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

„Dochody z podatku PIT wyniosły 14,2 mld zł i były niższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 0,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2023 r.” – podało MF. – „Niższe wykonanie dochodów budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-luty wynika przede wszystkim z szybszych niż w 2023 r. zwrotów nadpłaconego podatku w efekcie rozliczenia rocznego oraz z wyższych niż przed rokiem udziałów w PIT, które trafiają w 2024 r. do samorządów” – wyjaśnił resort.

MF podało, że dochody niepodatkowe w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2024 r. wyniosły 10,5 mld zł i było wyższe o ok. 1,1 mld zł (tj. 12,2 proc.) w stosunku do wykonania w analogicznym okresie.

„Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2024 r. wyniosło ok. 111,9 mld zł tj. 12,9 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 18,7 mld zł (tj. o 20 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (93,2 mld zł, tj. 13,4 proc. planu)” – czytamy w komunikacie MF.

ZUS otrzymał 20,4 mld zł

Resort poinformował, że na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wydano 31,7 mld zł, tj. 26,9 proc. planu, ZUS otrzymał 20,4 mld zł, czyli 11,3 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok, a na obronę narodową wydano 11,9 mld zł, co stanowi 10,1 proc. planu MF wyjaśniło, że wzrost wydatków na ZUS w stosunku do dwóch pierwszych miesięcy 2023 r. wyniósł 5,4 mld zł i było to z realizacją programu „Rodzina 800+” i wzrostem wysokości świadczenia na dzieci z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 7 mld zł i było wyższe od wykonania w styczniu roku 2023 o 0,8 mld zł tj. o ok. 12,6 proc.

Z kolei wzrost subwencji dla samorządów wyniósł 8,7 mld zł i był związany ze wzrostem wydatków w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podwyżki płac dla nauczycieli o 30 proc. i dokonaniem rozliczenia środków należnych i już przekazanych. „Natomiast, w części (…) Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano mniej środków na wydatki o 0,8 mld zł w związku ze spadkiem stóp na rynku krajowym oraz bieżącym rozkładem obsługi długu” – podało MF.

